Hugo González: "Para cualquiera es un sueño jugar con la selección en su ciudad"

Madrid, 30 jun (EFE).- Hugo González, alero de los Boston Celtics, señaló que es un "sueño" el poder jugar estas ventanas de clasificación al Mundial de Catar 2027 con la selección española y hacerlo además en Madrid, ciudad en la que nació.

El jugador, que ya debutó el año pasado con la selección absoluta, lo hará ahora ante el público español, un aliciente a un gran año en lo personal, en el que ha completado su año de novato en la NBA, tal y como señaló en la VII Gala del Baloncesto Español celebrada este martes en el Espacio Conde Duque de Madrid.

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"Al final es lo que cualquier chico pequeño puede soñar, jugar con su selección en su ciudad. Para mí es pues es un aditivo importante jugar en Madrid. No me lo quería perder y muy contento de estar", aseguró González a los medios de comunicación.

El alero, que recibió el Premio al Mejor Jugador Nacional en competición internacional durante la gala, dijo en la previa, que siempre es bueno recibir este tipo de reconocimientos: "Es bonito siempre te reconozcan tu trabajo. Aún así, aunque no hubiera sido reconocido, yo creo que el trabajo era bueno y es con lo que me quedó de la temporada".

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Tras debutar con la selección en 2025, el madrileño regresa a las órdenes de Chus Mateo, que ya remarcó su implicación una vez terminada su temporada en Boston.

"Sí, claro, al final llevaba sin venir ya un año y medio por diferentes cosas. En verano tuve en la Summer League y consideraba que era importante quedarme el primer verano en Estados Unidos y luego ya, pues por diferentes motivos, como estar en temporada NBA, no he podido venir a la ventanas. Pero sí con muchas ganas de venir y con muchas ganas de jugar aquí", aseguró.

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Pese a las dificultades que tienen los jugadores NBA en acudir a las ventanas internacionales, González defendió que las franquicias lo "entienden": "Ellos saben lo que es representar a tu país y si además tú vas y les dices lo importante que es para ti, ellos son completamente comprensivos".

Asimismo, agradeció la presencia en la capital y en la gala de su entrenador en los Celtics, Joe Mazzulla.

"Él es un apoyo, pero no solo para mí, para todos los jugadores. Es ese tipo de persona que intenta ser lo más cercano que pueda al jugador fuera de la pista. Dentro de la pista es un entrenador que te exige hasta sacar tu mejor nivel. Le agradezco mucho que esté aquí y le agradezco que haya venido", concluyó. EFE

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