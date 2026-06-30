Hoy es noticia en España (23:45)

GOBIERNO ANDALUCÍA
Montero reta a Juanma Moreno a explicar si integrará a Vox en su Ejecutivo
Moreno no logra ser investido tras el voto contrario de los grupos de izquierdas y de Vox
Moreno confía en que "cuanto antes" haya un acuerdo con Vox para comenzar la legislatura
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
La C.Valenciana alega al Supremo que la regularización puede afectar al espacio europeo
COMISIÓN KOLDO
Marlaska dice que hará lo posible para retirar a Aldama una medalla de la Guardia Civil
Marlaska explica que Mercedes González le informó en su día de su encuentro con Leire Díez
PLUS ULTRA
Moreno afea a Zapatero que hablase de "tener poco" mientras guardaba joyas millonarias
EMPRESAS RENFE
Renfe paraliza las oposiciones de operador comercial y pide informe a Abogacía del Estado
ORGULLO 2026
La ministra de Igualdad anima a avanzar "dando saltos importantes" en derechos LGTBIQ+
PARTIDOS PSOE
El PSOE-M celebrará entre el 19 y el 26 julio las primarias para ayuntamiento y comunidad
NAVARRA TRÁFICO
Navarra asume las multas de tráfico en un nuevo avance en su competencia
ESPAÑA SÁHARA
Avanza la ley de nacionalidad saharaui con la aprobación del dictamen, que asume el PSOE
SEGURIDAD NACIONAL
Seguridad Nacional cree que invertir en defensa hace posible los "ingresos" del turismo
VACUNACIÓN POLICÍAS
El tribunal retira el delito que implicaba penas de cárcel por retrasar vacunas a policías
ISAK ANDIC
La terapeuta de los Andic sigue como testigo tras declarar casi tres horas ante la jueza
La viuda del fundador de Mango acepta que el juzgado le clone el móvil tras su testifical
BOLSA MADRID CIERRE
El IBEX sube un 0,44 % y recupera los 19.400 puntos pese a las dudas entre EE. UU. e Irán
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Santa Cruz de Tenerife estudiará coste y repercusión legal de retirar el monumento a Franco
VIOLENCIA MACHISTA
Un millar de personas condena en Mairena (Sevilla) el asesinato de una mujer colombiana
AYUNTAMIENTO FRIGILIANA
Finaliza el registro en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) tras más de trece horas
CONGRESO ARQUITECTOS
El arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura recibe la Medalla de Oro de la UIA 2026
PREMIOS MODA
Una 'Sabrina' contemporánea en los Premios de la Moda con Paula Vázquez como protagonista
Isabel Sanchis, premio a la mejor colección de la Academia de la Moda
INCENDIOS FORESTALES
El Infoca da por estabilizado el incendio forestal de Antas (Almería)
Declarado un incendio en terreno forestal en Leciñena (Zaragoza)
Los incendios en El Bierzo afrontan su fase de control tras dos semanas activos
Controlado el incendio forestal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
El Infoca da por controlado el incendio forestal de Antas (Almería)
Incendio de Leciñena, totalmente forestal, arrasa mil hectáreas en dos horas y media
SUCESOS CUADRO
La Policía busca un Sorolla que dejaron olvidado en una acera del centro de Sevilla
JUICIO EMBARCACIONES
Catorce condenados por colaborar en legalizar embarcaciones con papeles falsos en Galicia
INMIGRACIÓN MURCIA
Rescatan a seis inmigrantes agarrados a unas boyas a 23 millas de Cartagena (Murcia)
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
26 científicos resolverán retos de asesoramiento en la Administración General del Estado
FESTIVAL GUITARRA
Paco Peña y Love of Lesbian inauguran el Festival de la Guitarra de Córdoba
ORCAS ESTRECHO
Estrella, la orca ibérica acusada de "atacar" embarcaciones, ofrece atún a un barco
INVESTIGACIÓN TEJIDOS
Descubren que tejidos vivos se podrían regenerar usando el modelo del ojo de una mosca
SELECTIVIDAD EUSKERA
El Gobierno Vasco y la universidad acuerdan una ampliación de plazas tras los autos
EFE
cmm
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