Hoy es noticia en España (23:45)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Montero reta a Juanma Moreno a explicar si integrará a Vox en su Ejecutivo

Moreno no logra ser investido tras el voto contrario de los grupos de izquierdas y de Vox

Moreno confía en que "cuanto antes" haya un acuerdo con Vox para comenzar la legislatura

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La C.Valenciana alega al Supremo que la regularización puede afectar al espacio europeo

COMISIÓN KOLDO

Marlaska dice que hará lo posible para retirar a Aldama una medalla de la Guardia Civil

Marlaska explica que Mercedes González le informó en su día de su encuentro con Leire Díez

PLUS ULTRA

Moreno afea a Zapatero que hablase de "tener poco" mientras guardaba joyas millonarias

EMPRESAS RENFE

Renfe paraliza las oposiciones de operador comercial y pide informe a Abogacía del Estado

ORGULLO 2026

La ministra de Igualdad anima a avanzar "dando saltos importantes" en derechos LGTBIQ+

PARTIDOS PSOE

El PSOE-M celebrará entre el 19 y el 26 julio las primarias para ayuntamiento y comunidad

NAVARRA TRÁFICO

Navarra asume las multas de tráfico en un nuevo avance en su competencia

ESPAÑA SÁHARA

Avanza la ley de nacionalidad saharaui con la aprobación del dictamen, que asume el PSOE

SEGURIDAD NACIONAL

Seguridad Nacional cree que invertir en defensa hace posible los "ingresos" del turismo

VACUNACIÓN POLICÍAS

El tribunal retira el delito que implicaba penas de cárcel por retrasar vacunas a policías

ISAK ANDIC

La terapeuta de los Andic sigue como testigo tras declarar casi tres horas ante la jueza

La viuda del fundador de Mango acepta que el juzgado le clone el móvil tras su testifical

BOLSA MADRID CIERRE

El IBEX sube un 0,44 % y recupera los 19.400 puntos pese a las dudas entre EE. UU. e Irán

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Santa Cruz de Tenerife estudiará coste y repercusión legal de retirar el monumento a Franco

VIOLENCIA MACHISTA

Un millar de personas condena en Mairena (Sevilla) el asesinato de una mujer colombiana

AYUNTAMIENTO FRIGILIANA

Finaliza el registro en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) tras más de trece horas

CONGRESO ARQUITECTOS

El arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura recibe la Medalla de Oro de la UIA 2026

PREMIOS MODA

Una 'Sabrina' contemporánea en los Premios de la Moda con Paula Vázquez como protagonista

Isabel Sanchis, premio a la mejor colección de la Academia de la Moda

INCENDIOS FORESTALES

El Infoca da por estabilizado el incendio forestal de Antas (Almería)

Declarado un incendio en terreno forestal en Leciñena (Zaragoza)

Los incendios en El Bierzo afrontan su fase de control tras dos semanas activos

Controlado el incendio forestal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

El Infoca da por controlado el incendio forestal de Antas (Almería)

Incendio de Leciñena, totalmente forestal, arrasa mil hectáreas en dos horas y media

SUCESOS CUADRO

La Policía busca un Sorolla que dejaron olvidado en una acera del centro de Sevilla

JUICIO EMBARCACIONES

Catorce condenados por colaborar en legalizar embarcaciones con papeles falsos en Galicia

INMIGRACIÓN MURCIA

Rescatan a seis inmigrantes agarrados a unas boyas a 23 millas de Cartagena (Murcia)

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

26 científicos resolverán retos de asesoramiento en la Administración General del Estado

FESTIVAL GUITARRA

Paco Peña y Love of Lesbian inauguran el Festival de la Guitarra de Córdoba

ORCAS ESTRECHO

Estrella, la orca ibérica acusada de "atacar" embarcaciones, ofrece atún a un barco

INVESTIGACIÓN TEJIDOS

Descubren que tejidos vivos se podrían regenerar usando el modelo del ojo de una mosca

SELECTIVIDAD EUSKERA

El Gobierno Vasco y la universidad acuerdan una ampliación de plazas tras los autos

EFE

cmm