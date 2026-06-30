Francia derrota a Suecia al descanso con gol de Mbappé (1-0)

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- Con un magnífico tanto de Kylian Mbappé en el minuto 45, Francia derrota por 1-0 a Suecia al descanso del partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Nueva York/Nueva Jersey.

El ganador jugará el 4 de julio por los octavos de final contra Paraguay en Filadelfia. EFE