Emers Fae: "Nos faltó madurez"

Arlington (.UU.), 30 jun (EFE).- Emerse Faé, técnico de la selección marfileña, lamentó la falta de madurez de su equipo, que perdió el partido de dieciseisavos de final del Mundial ante Noruega por 1-2, tras encajar un gol de Erling Haaland en el minuto 86.
"Nos faltó madurez. Quizá deberíamos haber intentado llegar a la prórroga con este tipo de equipos que aprovechan la mínima oportunidad que tienen. Y eso es lo que pasó", dijo Faé.
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El técnico, no obstante, consideró que la Copa del Mundo "ha sido positiva para una selección joven, que ha aprendido mucho".
Recordó que para muchos de sus jugadores, el de 2026 fue su primer Mundial. EFE
(foto)
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