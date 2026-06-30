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El Real Madrid-Barça, a cuatro jornadas del final

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Madrid, 30 jun (EFE).- El Real Madrid-Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu será a cuatro jornadas del final, en la trigésimo quinta cita, prevista para el 9 de mayo de 2027, según reveló el calendario de LaLiga EA Sports 2026-27, cuyo primer gran choque entre los aparentes candidatos al título será en el séptimo episodio en el estadio Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el conjunto blanco.

Un clásico tan cerca del final aparece de nuevo como un encuentro de alta dimensión, como ha ocurrido en los últimos cursos, quizá decisivo. En la primera vuelta, ambos se medirán en el Camp Nou en la décima jornada, prevista para el 25 de octubre de 2026.

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Tres jornadas antes, en la séptima, se habrá disputado el Atlético de Madrid-Real Madrid en el estadio Metropolitano (en la segunda vuelta se medirán en el Bernabéu, en el trigésimo capítulo de la competición, fijado para el 4 de abril), en la parte inicial de la temporada.

Habrá un fin de semana con cuatro derbis, en torno al 3 de enero, en la primera jornada del año 2027 y la penúltima de la primera vuelta: el Celta de Vigo se medirá al Deportivo de La Coruña en Balaídos, en el reencuentro entre ambos en la máxima categoría tras el ascenso del conjunto coruñés de esta campaña; el Espanyol recibirá al Barcelona; el Levante jugará en su estadio con el Valencia y el Rayo Vallecano se enfrentará en su campo con el Atlético de Madrid.

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El duelo vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad se jugará en la jornada 11, el 1 de noviembre en San Mamés, y en la jornada 34, el 2 de abril en San Sebastián, mientras que el derbi entre el Sevilla y el Betis están fijados para la decimotercera cita, el 22 de noviembre de 2026, y la trigésimo tercera, el 7 de febrero de 2027.

El campeonato empezará a mediados de agosto. El Barcelona, el vigente campeón, abrirá la competición contra el Athletic Club en el Camp Nou, el Real Madrid frente a la Real Sociedad en el Bernabéu y el Atlético de Madrid contra el Málaga en el Metropolitano. Los tres grandes favoritos al título comenzarán en casa su trayecto en la campaña 2026-27.

Además, en la primera jornada, el Alavés recibirá al Getafe, el Celta se enfrentará en Balaídos contra Osasuna, el Deportivo de La Coruña retornará a Primera División en su estadio de Riazor y frente al Elche; el Espanyol y el Levante se medirán en el RCDE Stadium; el Racing de Santander regresará a la máxima categoría contra el Villarreal en El Sardinero; el Sevilla jugará en casa con el Rayo Vallecano y el Valencia, contra el Betis.

LaLiga 2026-27 finalizará el 30 de mayo, con los duelos Getafe-Barcelona, Real Madrid-Deportivo de La Coruña, Betis-Atlético de Madrid, Athletic Club-Rayo Vallecano, Elche-Racing de Santander, Espanyol-Alavés, Levante-Celta de Vigo, Málaga-Sevilla, Osasuna-Valencia y Real Sociedad-Villarreal.

Durante la temporada habrá cuatro ventanas internacionales: del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026, del 9 al 17 de noviembre de 2026, del 22 al 30 de marzo de 2027 y del 7 al 15 de junio de 2027. EFE

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