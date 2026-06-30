El PSOE-M celebrará entre el 19 y el 26 julio las primarias para ayuntamiento y comunidad

Madrid, 30 jun (EFE).- La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Madrid ha acordado en su última reunión celebrar entre el 19 y el 26 de julio las primarias para elegir a los candidatos para el ayuntamiento y la comunidad, según han informado este martes fuentes del partido.

El anuncio del PSOE-M llega después de que la semana pasada la concejala madrileña Enma López adelantase que se presentaría a las primarias para ser la candidata en las elecciones de 2027 a la alcaldía de Madrid.

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López competirá previsiblemente con la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien confirmó también su decisión en una carta colgada en la red social X en la que señalaba que deja la Ejecutiva desde la "lealtad" al partido y a su líder, Pedro Sánchez, para centrarse en el "ilusionante" proyecto de su candidatura.

En la carrera por el Gobierno regional está, por el momento, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López.

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Según el calendario aprobado por el Comité Federal, la presentación de candidaturas se abrirá los días 2 y 3 de julio y después se realizará la recogida de avales, prevista entre el 4 y el 11 de julio.

En ese periodo, los aspirantes deberán reunir los apoyos internos necesarios para poder concurrir a las primarias, en caso de haber más de un candidato.

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El domingo 19 de julio es el día fijado para la jornada de votación de la primera vuelta.

Si ningún candidato logre imponerse de forma definitiva en la primera votación, se celebraría la campaña de información de la segunda vuelta, entre el 20 y el 25 de julio, y el domingo 26 de julio tendría lugar la jornada de votación definitiva. EFE

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