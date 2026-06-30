Espana agencias

El PSOE-M celebrará entre el 19 y el 26 julio las primarias para ayuntamiento y comunidad

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Madrid ha acordado en su última reunión celebrar entre el 19 y el 26 de julio las primarias para elegir a los candidatos para el ayuntamiento y la comunidad, según han informado este martes fuentes del partido.

El anuncio del PSOE-M llega después de que la semana pasada la concejala madrileña Enma López adelantase que se presentaría a las primarias para ser la candidata en las elecciones de 2027 a la alcaldía de Madrid.

PUBLICIDAD

López competirá previsiblemente con la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien confirmó también su decisión en una carta colgada en la red social X en la que señalaba que deja la Ejecutiva desde la "lealtad" al partido y a su líder, Pedro Sánchez, para centrarse en el "ilusionante" proyecto de su candidatura.

En la carrera por el Gobierno regional está, por el momento, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López.

PUBLICIDAD

Según el calendario aprobado por el Comité Federal, la presentación de candidaturas se abrirá los días 2 y 3 de julio y después se realizará la recogida de avales, prevista entre el 4 y el 11 de julio.

En ese periodo, los aspirantes deberán reunir los apoyos internos necesarios para poder concurrir a las primarias, en caso de haber más de un candidato.

El domingo 19 de julio es el día fijado para la jornada de votación de la primera vuelta.

Si ningún candidato logre imponerse de forma definitiva en la primera votación, se celebraría la campaña de información de la segunda vuelta, entre el 20 y el 25 de julio, y el domingo 26 de julio tendría lugar la jornada de votación definitiva. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

La madrileña tendrá que superar todavía la gala 0 para formar parte de la primera edición del formato en Estados Unidos

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

Los expertos insisten en que una de las claves más definidas es la forma en que procesamos estas caídas, ya que marca la diferencia entre un tropiezo temporal y una carga prolongada en el tiempo

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

El queísmo consiste en la supresión indebida de una preposición delante de “que”

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid