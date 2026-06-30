El Infoca da por controlado el incendio forestal de Antas (Almería)

Almería, 30 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 21:20 horas de este martes el incendio forestal que se declaró durante la mañana en el término municipal de Antas (Almería), situado concretamente en el paraje conocido como Huerto del Cura.

Según la última actualización del operativo de emergencias en la red social X, los efectivos continúan ahora con las labores de "remate y liquidación".

Un incendio entra en fase de controlado, tal y como especifica el propio Infoca en dicha publicación, cuando "todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes".

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Para estas tareas finales, el dispositivo posicionado sobre el terreno se ha reducido a un único grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Con este avance se encamina hacia su fin una intensa jornada que comenzó a las 11:05 horas, momento en que el Infoca declaró oficialmente el fuego. El primer despliegue para el ataque inicial contó con la participación de dos helicópteros semipesados, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones (TOP), un agente medioambiental y un camión autobomba.

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Dos horas más tarde, a las 13:00 horas, el mando precisó la ubicación exacta del siniestro en el paraje Huerto del Cura. En ese momento, con el frente plenamente activo, la dirección técnica decidió reforzar el operativo aéreo, sumando dos aviones de carga en tierra a los dos helicópteros y al amplio contingente terrestre para lograr frenar el avance de las llamas.

El trabajo, tanto con descargas desde el aire como con herramientas manuales sobre el terreno almeriense, dio sus frutos a las 17:00 horas. En ese instante se logró declarar el incendio como estabilizado, un estado técnico en el que el fuego evoluciona favorablemente al no presentar frentes que avancen de forma libre. Esta mejoría permitió la retirada de la totalidad de los medios aéreos y una primera reducción del personal terrestre.

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Finalmente, pasadas las nueve de la noche, se ha certificado el control total del perímetro. Los efectivos de guardia continuarán trabajando en la zona afectada refrescando los puntos calientes hasta que se pueda decretar su extinción definitiva. EFE

mma/plv