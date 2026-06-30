El derbi Real Madrid-Atlético para empezar la Liga F 2026-27

Madrid, 30 jun (EFE).- El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano sobresale en los ocho primeros duelos de la temporada de la Liga F 2026-27, con el primer ‘clásico’ entre el Barcelona y el conjunto blanco previsto para la sexta cita, fijada para el 4 de octubre, según el sorteo del calendario del nuevo curso celebrado este martes en Madrid.

Ese fue el choque más destacado de la primera jornada, que se jugará el 30 de agosto y que se completa con los encuentros Barcelona-Tenerife, Alavés-Valencia (ambos recién ascendidos), Athletic Club-Badalona, Deportivo de La Coruña-Sevilla, Eibar-Espanyol, Madrid CFF-Granada y Real Sociedad-DUX Logroño.

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En la última, prevista para el 23 de mayo, el Barcelona se enfrentará en casa con el Deportivo de La Coruña, el Real Madrid frente al Alavés en Valdebebas, el Valencia contra el Atlético de Madrid, el Athletic Club recibirá al Madrid CFF, el Tenerife jugará en su campo contra el Granada, el DUX Logroño se medirá al Espanyol en La Rioja, el Levante Las Planas Badalona se enfrentará al Eibar y la Real Sociedad visitará al Sevilla.

Entre ambas jornadas, se jugará el nuevo clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, fijado para las jornadas sexta y vigésimo primera, el 4 de octubre de 2026 y el 21 de febrero de 2027, respectivamente, a falta de la concreción exacta de la fecha y el horario cuando se acerquen ambos encuentros.

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Los choques entre el conjunto azulgrana y el Atlético de Madrid quedan para la tercera y la decimosexta cita, el 13 de septiembre de 2026 y el 24 de enero de 2027, respectivamente.

Entre los derbis, aparte del Real Madrid-Atlético inicial (en la segunda vuelta se medirán en el vigésimo capítulo de la competición, previsto para el 14 de febrero), el duelo vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, primero en San Sebastián y después en Bilbao, será en la undécima y la vigésima jornada, los días 15 de noviembre de 2026 y 14 de febrero de 2027.

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Los choques entre el Barcelona y el Espanyol serán en la decimotercera cita, prevista para el 9 de diciembre, y en la vigésimo séptima, el 2 de mayo, según reveló el calendario. EFE