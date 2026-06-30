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El CSD presenta las nuevas becas y ayudas a los deportistas del CAR de Madrid

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Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, presentó este martes ante los deportistas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid las distintas becas, ayudas y recursos que el organismo pone a su disposición con el objetivo de acompañarlos en todas las etapas.

Uribes transmitió a los deportistas el "compromiso" que tiene el CSD con el bienestar presente y su futuro profesional de los jóvenes.

"Desde la preparación deportiva hasta vuestra incorporación al mercado laboral después de la retirada, el CSD tiene la obligación de daros certezas: de acompañaros en vuestra trayectoria deportiva y personal, de cuidar vuestra salud y de garantizar vuestro futuro profesional. Cuidar de vosotros es cuidar del talento que transforma nuestro país", afirmó Rodríguez Uribes en una sesión que se celebró en el módulo cubierto de atletismo en una mesa redonda.

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Durante el encuentro, expusieron los recursos entre los cuales destacan las becas 'CSD Team España-ADO', destinadas a "apoyar" la preparación de los deportistas y de sus entrenadores durante el ciclo olímpico y las ayudas del programa 'Team España Élite y Estratégico', dirigidas a mejorar el rendimiento y los resultados de los deportistas y equipo nacionales.

Desde el organismo deportivo también apuestan por la carrera dual mediante programas que facilitan la "compatibilización" del deporte de alto nivel junto con la formación académica y la posterior inserción en la vida laboral. Además de ayudas específicas para la maternidad y la conciliación con el objetivo de garantizar la "igualdad" de oportunidades.

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Por otra parte, también ofrece programas de orientación para afrontar la transición a la retirada deportiva con la creación de las 'Becas Transición', un instrumento "pionero" destinado a ofrecer respaldo durante el periodo posterior a la retirada de la competición.

Uribes, incidió en que la "dedicación" al deporte no puede suponer un "obstáculo" para el futuro personal y profesional de los deportistas que representan a España.

"Queremos que podáis competir con la tranquilidad de estar construyendo también vuestro futuro. Que podáis cotizar a la Seguridad Social, estudiar una carrera, formar una familia si así lo decidís y, cuando llegue el momento de la retirada, contar con una red de apoyo que os acompañe. No somos dos mundos diferentes. Somos un mismo equipo", señaló Rodríguez Uribes.

Con esta iniciativa el organismo entiende que el éxito deportivo debe ir "acompañado" de protección social, igualdad de oportunidades y garantías para el desarrollo personal y profesional de quienes representan a España.

El CSD seguirá presentando estos recursos en las próximas semanas en los Centros de Alto de Rendimiento de León, Sierra Nevada y Sant Cugat. EFE

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