Espana agencias

Djené renueva una temporada con el Getafe

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- Djené Dakonam, capitán del Getafe, amplió este lunes su contrato por una temporada y seguirá vinculado a la entidad presidida por Ángel Torres hasta junio de 2027, según confirmó el club madrileño en un comunicado oficial.

El central togolés, de 34 años, llegó al Getafe en julio de 2017 procedente del Saint-Truiden belga y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes referentes del equipo madrileño.

PUBLICIDAD

Con 326 encuentros oficiales disputados, el internacional africano es el jugador que más veces ha vestido la camiseta azulona, una cifra que seguirá aumentando después del acuerdo alcanzado para prolongar su continuidad una campaña más.

Durante sus casi diez temporadas en el club, Djené ha sido una pieza fija en el eje de la defensa y uno de los capitanes del vestuario, además de participar en la histórica clasificación del Getafe para la Liga Europa y en la posterior eliminatoria de octavos de final frente al Inter de Milán en la temporada 2019-2020.

PUBLICIDAD

El central afrontará ahora un nuevo curso con el conjunto madrileño, que volverá a disputar competición europea (la Liga Conferencia), con el objetivo de aportar su experiencia y liderazgo a las órdenes de José Bordalás. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Este plato a base de calabacines luna es perfecto para cenas ligeras o como principal vegetariano para días de verano

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El soberano ha emitido un comunicado oficial después del grave suceso que ha dejado tres heridos y que las autoridades investigan como un presunto acto criminal

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

El número dos de Vivienda, David Lucas, seguirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

El presidente del Gobierno ha señalado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

La empresa contrató después a otra trabajadora para el mismo puesto

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena paralizan definitivamente su fusión

La policía incauta más de 1.000 kilos de drogas sintéticas y sustancias químicas que iban a entrar en Ibiza desde Países Bajos

La Universidad Complutense suspende durante un año a Juan Carlos Monedero por acoso sexista

ECONOMÍA

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo