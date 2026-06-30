Espana agencias

Del gol de Krankl al dominio de España: 22 goles en sus últimos 5 partidos contra Austria

Guardar
Google icon

Chattanooga (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Sólo en una ocasión han jugado España y Austria dentro de un Mundial, en 1978, con el gol decisivo de Hans Krankl para el triunfo del conjunto centroeuropeo, al que ha seguido una secuencia de diez duelos con una única derrota del equipo español, que marcó 22 goles en sus cinco precedentes más recientes contra ese rival.

Argentina 1978 fue el escenario del único enfrentamiento mundialista hasta la fecha entre ambos equipos, que se medirán este jueves en Los Ángeles por una plaza en los octavos de final de la competición más grande de todas. Entonces, fue en una fase de grupos, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Era tan sólo la primera jornada. Venció Austria por 2-1.

PUBLICIDAD

Walter Schachner la adelantó en el marcador; después empató Dani (Ruiz Bazán) y finalmente, a cuarto de hora del final, Hans Krankl resolvió el triunfo austriaco por 2-1. El principio del fin en aquel torneo para España, eliminada en esa fase. Y el inicio del primer puesto de Austria, que quedó por delante de Brasil, aunque no fue más allá del siguiente tramo.

Desde entonces, España sólo ha caído en uno de sus últimos diez enfrentamientos contra ese adversario, con seis victorias y tres empates.

Los últimos cinco partidos, que incluyen cuatro triunfos y una igualada ente 1999 y 2009, han sido una fiesta de goles para el combinado español, fuera quien fuera el seleccionador y los jugadores a sus órdenes.

PUBLICIDAD

El más reciente, el 18 de noviembre de 2009, fue un 1-5 en Viena, en el mismo lugar donde se proclamó campeón de la Eurocopa 2008. Dos goles de David Villa, uno de Cesc Fábregas, otro de Dani Güiza y uno más de Pablo Hernández reflejaron la superioridad que entonces había entre ambas selecciones, no tanta como existe en la actualidad.

Ocho años antes, España también goleó a Austria. El 1 de septiembre de 2001, en Mestalla, en Valencia, Diego Tristán, Fernando Morientes (2) y Gaizka Mendieta anotaron los goles del triunfo, aunque tres de los tantos se concentraron desde el minuto 79 en adelante, dentro de la fase de clasificación para el Mundial de Japón y Corea 2002. En esa misma ronda, el 11 de octubre de 2000 también habían empatado a uno en la primera vuelta.

En esos años se sucedieron hasta cuatro encuentros entre ambos, uno para la historia de España.

Dirigida por José Antonio Camacho, en la clasificación para la Eurocopa del año 2000, la goleada fue escandalosa: un 9-0 en Mestalla, que comenzó ya en el minuto 5 con uno de los cuatro tantos anotados por Raúl González. Dos logró Ismael Urzaiz, otros dos Fran González y uno más Fernando Hierro. Fue el 27 de marzo de 1999. Meses después, también la ganó por 1-3, el 1 de septiembre de 1999, entonces como visitante.

La última derrota de España contra Austria data del 28 de marzo de 1990, en un amistoso, por 2-3, cuando el conjunto español fue remontado por los tantos de Alfred Hortngal y dos conocidos de LaLiga española como Toni Polster, que jugó en el Sevilla, el Logroñés y el Rayo Vallecano, y Gerghard Rodax, que defendió los colores del Atlético de Madrid en 1990-1991.

El balance total de enfrentamientos entre ambos equipos avala a España, que venció nueve de sus dieciséis duelos, entre ellos cuatro de los últimos cinco. Austria ganó cuatro de ellos. Otros tres terminaron en empate. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Este plato a base de calabacines luna es perfecto para cenas ligeras o como principal vegetariano para días de verano

Dani García, chef: “Estos calabacines rellenos me recuerdan a mi época en la escuela; son saludables y solo se preparan con verduras y arroz”

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El soberano ha emitido un comunicado oficial después del grave suceso que ha dejado tres heridos y que las autoridades investigan como un presunto acto criminal

Alberto de Mónaco rompe su silencio tras el atentado en el Principado: “Charlene y yo queremos expresarles nuestro apoyo”

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

El número dos de Vivienda, David Lucas, seguirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública

El secretario de Estado de Vivienda deja temporalmente el cargo debido a un cáncer

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

El presidente del Gobierno ha señalado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes

Sánchez anuncia más de 500 millones de euros para un plan de integración de personas migrantes y destaca la “necesidad” de la regularización

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

La empresa contrató después a otra trabajadora para el mismo puesto

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

Una limpiadora es despedida tras agotarse la duración de su contrato temporal: es improcedente porque la persona que sustituía sigue de baja

El fiscal pide 15 años para el exministro Fernández Díaz y 19 para Villarejo por participar en el “operativo parapolicial directivo” de la Kitchen

Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena paralizan definitivamente su fusión

La policía incauta más de 1.000 kilos de drogas sintéticas y sustancias químicas que iban a entrar en Ibiza desde Países Bajos

La Universidad Complutense suspende durante un año a Juan Carlos Monedero por acoso sexista

ECONOMÍA

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo