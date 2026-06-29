Espana agencias

Solbakken: "La escuela de Guardiola ha influido en el fútbol noruego"

Guardar
Google icon

Arlington (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Stale Solbakken, técnico de la selección noruega, afirmó que parte de la evolución del fútbol en su país se debe a la influencia de "la escuela de Guardiola" que ha hecho que se busque más tener la posesión.

La víspera del enfrentamiento en los dieciseisavos de final contra Costa de Marfil, Solbakken defendió el juego de su equipo, del que aseguró que va más allá de lanzar balones largos a Erling Haaland.

PUBLICIDAD

"Tenemos jugadores que quieren el balón, están acostumbrados a tener la posesión, frente a lo que era el fútbol noruego antes, en el que primaba el juego físico", dijo el seleccionador nórdico, en la conferencia celebrada en el estadio AT&T, donde su equipo se jugará un histórico pase a los cuartos de final del Mundial.

Solbakken afirmó que, en ese cambio de estilo, ha influido el español Pep Guardiola. "Han surgido muchos talentos y hemos ido mejorando. La escuela de Guardiola ha influido sobre el fútbol noruego, queremos tener la posesión y hemos dejado un poco el aspecto físico. Creo que tenemos una combinación fabulosa entre lo que era el pasado, con juego largo y jugadas a balón parado, y el de ahora. Hemos demostrado que podemos competir con grandes selecciones", añadió.

PUBLICIDAD

También quiso hacer una defensa del juego de Alexander Sorloth, que discurre por el Mundial con un papel discreto, con mucho menos protagonismo del que se esperaba.

"Sorloth, lo hizo muy bien después de 50 minutos con Senegal. Había tenido alguna pérdida de balón peligrosa, pero es un jugador muy importante para nosotros, para romper líneas y en defensa se ha mostrado muy sólido. Le costó un poco arrancar, pero ha progresado muy bien", destacó.

El técnico, que defendió su decisión de dar descanso a los titulares ante Francia, porque en el partido contra Senegal detectó cansancio, afirmó que la plantilla está físicamente fuerte y bien preparada y afirmó que reina en ella un ambiente óptimo, como demuestra el hecho de que se quedaron hasta tarde jugando a las cartas.

Respecto a Costa de Maril, afirmó que cuenta con "jugadores muy potentes" y que tendrán que contrarrestar su juego físico, mostrando su "identidad". "Será un partido igualado", pronosticó..

"Haaland es un buen ejemplo para el resto con lo que hace en el terreno de juego -indicó al hablar del goleador-. Aporta un físico fabuloso, que heredó creo que de su de su madre, pero también una intuición que no se puede entrenar, esa habilidad para saber dónde puede haber un gol, el sentimiento de que el balón va a caer en sus pies. Eso, combinado con su exploisividad y físico, más lo bueno que es con todos sus compañeros en el campo, hace que sea uno de los mejores jugadores del mundo", sentenció. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

El origen del problema estuvo en el momento en el que se rellenaron los depósitos de la gasolinera

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Esta cantidad de dinero supone la mayor financiación privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas dentro del deporte practicado por mujeres

Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Ensalada de calabacín y berenjena: una receta diferente para acompañar tus comidas en verano

Es fácil de hacer y tiene un sabor suave y envolvente

Ensalada de calabacín y berenjena: una receta diferente para acompañar tus comidas en verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción cree que Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso cobraron 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos

Anticorrupción cree que Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso cobraron 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

ECONOMÍA

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

DEPORTES

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega