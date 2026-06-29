Nico Paz, una historia de amor con el Como

Carlos Expósito

Roma, 29 jun (EFE).- Nico Paz es ya el símbolo del Como, donde continuará la próxima temporada como él deseaba tras una carambola de mercado con el Real Madrid que le garantiza continuar deslumbrando en la Serie A con su juego desequilibrante, ya convertido en una de las sensaciones del fútbol.

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En Italia ya lo sitúan en la estela de figuras como Gigi Riva en el Cagliari o Antonio Di Natale en el Udinese, futbolistas que decidieron quedarse en el equipo en el que se formaron; y en la ciudad cuyo lago da nombre al club es ya un verdadero icono.

Ese cariño no es unidireccional; lo cierto es que Nico Paz corresponde al afecto demostrado por los aficionados tanto en el campo como fuera de él. En medio de los rumores sobre su posible salida del club italiano, el argentino dejó entrever su intención de continuar en el Como al lucir el escudo del equipo durante la concentración con la selección argentina.

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Nacido en Tenerife en 2004, donde jugó su padre Pablo Paz (1997-2000 y 2001-2002), Nico llegó al fútbol base del Real Madrid en 2017 procedente del club canario y rápidamente se convirtió en una de las promesas blancas, siendo protagonista de cada uno de los equipos en los que jugó, con figuras como Álvaro Arbeloa o Raúl González como entrenadores.

2023 fue un año importante para el argentino. Con 19 años recién cumplidos, el técnico italiano Carlo Ancelotti fue uno de los primeros en apostar por él en el fútbol de élite al hacerlo debutar con el primer equipo del Real Madrid, mientras que Javier Mascherano lo convocó para la selección sub-20 de Argentina.

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"Ha sido una locura. Debutar con el primer equipo es un sueño que tenía desde pequeño. Se ha cumplido en el mejor estadio del mundo y en la 'Champions'", dijo entonces, tras jugar trece minutos en un partido contra el Braga en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti destacó entonces que Paz tenía suficiente proyección para jugar en el primer equipo, y disputó varios minutos más antes de fichar en agosto de 2024 por el Como a cambio de seis millones de euros.

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El Real Madrid quiso asegurarse la posibilidad de recuperar a uno de sus canteranos estrella y se reservó una opción de recompra, además del 50% de los derechos de una futura venta.

La entidad madrileña ha acabado ejerciendo esa cláusula y lo ha traspasado al Como, guardándose de nuevo un as bajo la manga con la opción de recomprarlo el próximo año. Nico Paz ha dejado esta puerta abierta y ha achacado que su decisión también fue para el bien del conjunto merengue.

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El conjunto 'lariani' se encontraba en un momento de ensueño cuando llegó Nico Paz, con un regreso histórico a la Serie A tras 21 años de ausencia y con Cesc Fàbregas convirtiéndose en entrenador y en el cerebro de un proyecto que ha crecido de forma fulgurante.

Su estilo de juego, caracterizado por su gran visión, su habilidad, excelente control y conducción en espacios reducidos, además de una gran personalidad para romper líneas y asumir responsabilidades con el balón en los pies, encandilaron rápidamente a la afición de este pequeño pueblo en el norte de Italia.

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El jugador transmite serenidad, se expresa con la madurez de un veterano y parece sentirse en su salsa en Como. "La zona donde vivo es tranquila y preciosa. Me gusta ir al lago y visitar los pueblos de los alrededores de Como. Milán está cerca, al igual que Suiza. Pero, sobre todo, me gusta quedarme en casa, relajarme y salir a caminar", aseveró en una ocasión.

El Real Madrid dio el visto bueno para que permaneciera un año más en el club italiano, sumara experiencia en la Liga de Campeones, en la primera participación del equipo en la competición, y pudiera sellar así un eventual regreso a la casa blanca con el bagaje de un futbolista más experimentado.

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Mientras tanto, quiere seguir haciendo historia en un club y una ciudad que le han cautivado. EFE