Feijóo resume las sospechas de corrupción sobre Sánchez: 16 sumarios y 20 delitos

Murcia, 29 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en Murcia que Pedro Sánchez es el presidente que tiene en su entorno “más sospechas de corrupción de la historia”, y las ha resumido en cifras: "16 sumarios, 20 tipos delictivos" y peticiones de cárcel que suman "2.300 años de prisión".

Durante una intervención en la Junta Directiva Regional del PP, Feijóo ha mencionado la imputación de la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y de otras 24 personas, acordadas este lunes por el juez Santiago Pedraz, y ha concluido que “es oficial ya: el sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados, 121 imputados 121 diputados”.

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“Tenemos un Gobierno que no gobierna. Van al despacho, cobran un sueldo -algunos más que eso-, cogen el coche oficial y se valen del poder, pero no gobiernan”, ha advertido, al tiempo que se ha preguntado si los responsables de estos casos se han gastado el dinero en "mordidas", en "amigas" o "en Zapatero".

Ha considerado que "es así de duro, pero es así de real. Tenemos un Gobierno que no gobierna. Tenemos un Gobierno que va al despacho, que cobra el sueldo, que le ha hecho más kilómetros al falcon que ningún otro Gobierno. Tenemos un Gobierno que coge el coche oficial, que se valen del poder, pero no gobiernan".

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Sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por varios delitos, ha asegurado que “ha pasado de faro moral a fosa moral del sanchismo”. Feijóo ha subrayado "cómo de culpable debe ser para que su defensa se base en anular las pruebas, no en contradecir los hechos".

También ha subrayado que Sánchez está “atrincherado en el poder” contra la mayoría de los españoles, ya que "cualquier demócrata acepta que, si la cámara que lo invistió le retira la confianza, tiene que irse. Un demócrata acepta que ha perdido la mayoría social y la mayoría parlamentaria y se va”, ha dicho en referencia a la moción aprobada la pasada semana en el Congreso.

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Y sobre la reacción de Sánchez a esta petición de dimisión, el líder del PP ha preguntado de qué se rió. "¿Te ríes del conjunto de los españoles representados en el Congreso de los Diputados, te ríes de que la mayoría absoluta haya pedido tu dimisión inmediata, te ríes de la democracia en tu país, te ríes de las instituciones?".

Por ello ha considerado que el presidente del Gobierno “ya no es un demócrata” y que solo resiste por miedo, ya que es “el único que sabe todo lo que le rodea”.

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Por ello ha reiterado la necesidad de dar "la voz a los españoles y pasar página, para dar paso a un Ejecutivo con un equipo de personas honradas y preparadas para hacer frente a los desafíos" que afronta España. EFE

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