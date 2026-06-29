El PP moviliza a sus cargos y sedes en ayuda del "pueblo hermano" de Venezuela

Madrid, 29 jun (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha anunciado en la mañana de este lunes que su partido va a movilizar a todos sus cargos públicos para que impulsen ayudas desde las instituciones al "pueblo hermano" de Venezuela, y que ubicarán puntos informativos en sus sedes para los ciudadanos que quieran ayudar.

Sémper ha anunciado que “ante la tragedia humanitaria causada por los terremotos vamos a poner toda nuestra fuerza institucional, territorial y humana al servicio de la solidaridad, no podemos mirar hacia otro”.

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“Queremos paliar el sufrimiento” del pueblo venezolano por "los vínculos históricos, culturales y familiares profundos que nos unen", y “estar cerca, ayudar, movilizar recursos” para que sepan “que no están solos”, que vamos a “estar a la altura”.

De este modo, Sémper ha anunciado que pedirán a “todos nuestros cargos públicos que impulsen" en las instituciones "de manera urgente ayudas de emergencia con fondos de cooperación donde existan o con aportaciones específicas donde sea necesario”.

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Y también “vamos a "impulsar puntos informativos en nuestras sedes y en los ayuntamientos gobernados por nosotros” para promover “campañas de donación y actividades solidarias, de modo que cualquier ciudadano que quiera ayudar pueda hacerlo”.

Borja Sémper ha hecho este anuncio en una rueda de prensa ofrecida desde la sede nacional del PP. EFE

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