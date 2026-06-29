Bruno Guimaraes y la asistencia decisiva a Martinelli: "Al principio quería disparar"

Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Bruno Guimaraes, centrocampista de Brasil, afirmó este lunes, tras dar la asistencia decisiva para el 2-1 de Gabriel Martinelli en los dieciseisavos de final del Mundial contra Japón, reconoció que al principio su idea era disparar a portería.

"Llegué al área, en mi cabeza quería tirar, pero cuando hice el movimiento para rematar, vi a todo el mundo intentando bloquear, el defensa se acerca, y en un milésimo de segundo conseguí dar el pase a Martinelli, que fue muy bueno en el control y en el tiro", contó Guimaraes.

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"Estoy feliz, quiero seguir haciendo buen fútbol, estoy feliz por estar jugando bien y vamos a seguir", añadió.

Brasil remontó y ganó por 2-1 a Japón en Houston con goles de Casemiro y de Martinelli, quien entregó la clasificación a la Canarinha en el minuto 96. EFE

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