Bouzas solo cede cinco juegos ante Potatova y se mete en segunda ronda de Wimbledon

Londres, 29 jun (EFE).- La tenista Jessica Bouzas Maneiro, número 48 del ránking WTA, arrasó este lunes a la austriaca Anastasiya Potapova, cabeza número 27 del torneo, por un contundente 6-2 y 6-3.

La gallega, que se impuso en 1 hora y 17 minutos, fue muy superior a su rival y se mostró muy sólida con el saque, al cederlo únicamente en una ocasión.

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En el primer set, Bouzas,de 24 años y que el año pasado llegó a cuarta ronda, consiguió romper el servicio de su rival en dos ocasiones para conseguir cerrar la manga por 6-2.

La española mantuvo el rodillo y se colocó 5-2 y saque, momento en el cual Potatova consiguió recortar distancias, pero inmediatamente después Bouzas devolvió el 'break' para cerrar el encuentro.

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En segunda ronda, la gallega se verá las caras con la ucraniana Dayana Yastremska, número 67, que derrotó a la japonesa Aoi Ito por 7-6 (1), 4-6 y 7-5. EFE