Ya son 17 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Madrid, 28 jun (EFE).- El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se eleva ya a 17, según los datos actualizados a las 20:00 horas de este domingo por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Fuentes de Exteriores han indicado además que son 150 los españoles desaparecidos y 12 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

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Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen. EFE