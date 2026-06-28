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Nagelsmann: "Paraguay es un rival muy incómodo para nosotros"

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Foxborough (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, afirmó este domingo que la identidad defensiva de Paraguay le convierte en un "rival muy incómodo" contra el que los germanos deberán hacer un "partido perfecto" para superar la eliminatoria de dieciseisavos del Mundial.

"Juegan un fútbol muy defensivo, tienen un estilo de juego directo y están en muy buena condición física. Son un rival incómodo para nosotros y nos va a exigir mucho", aseguró Nagelsmann durante una rueda de prensa en la víspera del partido.

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El seleccionador alemán insistió en las virtudes de Paraguay en el juego directo y en mantener un bloque compacto atrás.

"Intentan mantenerse compactos, ganar los duelos". Buscan disputar los segundos balones. Cuando ganan ese segundo balón, juegan directo, intentan buscar el espacio a la espalda. Tienen muy buenos jugadores, defienden bien y son futbolistas fuertes y físicos. Necesitamos un partido perfecto mañana", dijo.

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Por su parte, el delantero Kai Havertz también destacó la calidad defensiva de Paraguay y los equipos sudamericanos, tras la derrota encajada por 2-1 ante Ecuador en el último partido de la fase de grupos.

"Vimos contra Ecuador lo bien que defendieron y, sobre todo, la calidad que tienen las selecciones sudamericanas", afirmó el delantero del Arsenal.

"En general, en Europa no te enfrentas a ellas muy a menudo, pero notas la intensidad, notas lo agresivos que son sobre el campo, lo unidos que están como equipo, junto con su afición", añadió.

El partido Alemania-Paraguay se jugará este lunes a las 16.30 hora local (20.30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, al sur de Boston (Estados Unidos). EFE

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