La Rioja pasa del nivel de preemergencia del INUNCAR al 1 en una hora por fuertes lluvias

Logroño, 28 jun (EFE).- El Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (INUNCAR) ha pasado del nivel de premergencia al 1 en el transcurso de una hora en la tarde de este domingo por la intensidad de las precipitaciones registradas en varios lugares de la región.

A las 19:15 horas, SOS-Rioja ha comunicado en su web un nuevo aviso con esta nueva situación del INUNCAR, debido a las numerosas incidencias registradas en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el aumento de las precipitaciones en las estaciones meteorológicas.

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El aviso naranja (peligro importante) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas y las precipitaciones registradas durante la tarde explican la activación de las fases del INUNCAR.

En diversos municipios, como Haro, la fuerte tromba ha convertido algunas calzadas en corrientes de agua, por la intensidad de las precipitaciones, que han obligado a vecinos a achicar agua en los accesos a portales de sus viviendas, según han informado a EFE en el Ayuntamiento de esta localidad.

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Desde este Ayuntamiento también han indicado que están a la espera de tener datos del alcance de la tromba, que también ha pillado de sorpresa en la víspera de la celebración de la Batalla del Vino, que congrega a miles de personas, aunque este año, al ser lunes, la previsión es que descienda el número de participantes.

Según los datos de este Consistorio, no hay daños personales, solo materiales, y Policía Local, junto con varios equipos y Bomberos siguen trabajando y se está recuperando la normalidad.

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La Aemet tiene activado para este domingo avisos naranjas por lluvias, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, o tormentas, que afectan a Aragón, Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. EFE

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