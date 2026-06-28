Hoy será noticia. Lunes, 29 de junio

PRESUPUESTOS 2027

El Gobierno actualiza el cuadro macro, que incorpora por primera vez el conflicto

Madrid (EFE).- El Gobierno lleva este lunes al Consejo de Ministros, que se adelanta un día, la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a los Presupuestos de 2027, una revisión que incorporará por primera vez el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el crecimiento y la inflación de la economía española.

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Las previsiones vigentes datan de noviembre de 2025 y sitúan el crecimiento esperado para 2026 en el 2,2 %, una cifra que todavía no recoge ni el impacto de la guerra en Irán ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró hace unas semanas que la guerra podría restar entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento y sumar un punto a la inflación media anual.

COMISIÓN SEPI

La secretaria de Zapatero comparece en la comisión SEPI del Senado

Madrid (EFE).- Gertrudis Alcázar, la secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e imputada por un juez de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra, comparece este lunes en el Senado ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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También comparecerá este mismo día por la tarde Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

CASO LEIRE

Pedraz prosigue la ronda de interrogatorios del caso Leire con la empresaria Carmen Pano

Madrid (EFE).- El juez Santiago Pedraz prosigue hoy con la ronda de interrogatorios en el caso Leire, iniciada esta semana, con la toma de declaración como testigo a la empresaria Carmen Pano, conocida por haber afirmado que llevó 90.000 euros al PSOE y que ha denunciado ser víctima de un intento de soborno para evitar que lo ratificara en los tribunales.

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El magistrado de la Audiencia Nacional solo ha señalado comparecencias para este lunes, en el que está prevista la declaración de cuatro testigos, y no será hasta la próxima semana cuando continúe con más interrogatorios, entre ellos el de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada como testigo el 10 de julio.

JUICIO KITCHEN

Los tres últimos acusados declaran en el juicio Kitchen, que encara su recta final

Madrid (EFE).- El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas, se acerca a su desenlace, con la declaración a partir de este lunes de los tres últimos acusados que deben comparecer ante el tribunal, a quienes no acusa la Fiscalía.

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La Audiencia Nacional reanuda el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy con la declaración del inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, a quienes la acusación particular de la familia Bárcenas pide 41 años de cárcel.

GOBIERNO ANDALUCÍA

El Parlamento andaluz aborda desde este lunes el Pleno de investidura de Juanma Moreno

Sevilla (EFE).- El Parlamento de Andalucía abre este lunes sus puertas para celebrar el Pleno de investidura en el que se presenta como candidato el ahora presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP), quien aspira al tercer mandato al frente de la comunidad.

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La sesión empieza a las 12 del mediodía, según la Cámara andaluza, y, tras la llegada de los diputados, a esa hora se espera que empiece el discurso Juanma Moreno, quien pedirá la confianza del Parlamento para ser reelegido presidente. Moreno acude a la investidura con los 53 escaños que ganó en las elecciones del pasado 17 de mayo, dos menos que la mayoría absoluta, cuestión por la que negocia hace semanas un acuerdo de gobernabilidad con Vox, quien tiene 15 representantes en el Parlamento andaluz.

RENFE HUELGA

El Sindicato Ferroviario convoca una huelga en Renfe y se cancelan unos 320 trenes

Madrid (EFE).- El Sindicato Ferroviario convoca este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas que ha anunciado, coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano, y que conllevará la cancelación de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia.

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El sindicato denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación legal de los trabajadores que permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe, y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías.Tras la jornada de huelga de este lunes seguirá una segunda el próximo 15 de julio.

ESPAÑA ESLOVAQUIA

Albares viaja a Eslovaquia para reforzar las relaciones entre ambos países

Madrid (EFE).- ​El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este lunes a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores de dicho país y mantener un encuentro bilateral con su homólogo Juraj Blanár.

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Según ha informado Exteriores en un comunicado, esta visita se produce en un momento de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con un país con el que, además, España ha encontrado "complementariedad y sinergias" en áreas que considera "clave" como asuntos europeos, turismo, defensa y cooperación académica y científica.

UIMP CURSOS

La UIMP inaugurará sus cursos y tendrá a Feijóo, Carmen Calvo, El Roto u Okuda

Santander (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo (PSOE), o los artistas 'Okuda' y 'El Roto' figuran esta semana en la programación de la Universidad Internacional (UIMP), que este lunes celebra el acto de apertura de los cursos de verano, si bien ya comenzaron el pasado lunes.

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La lección inaugural de ese acto, bajo el título 'Solos en el mundo', correrá a cargo de la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. El Palacio de la Magdalena acogerá esta semana una docena de cursos y varias actividades culturas, que se desarrollarán, en su mayoría, en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la UIMP.

EL TIEMPO

Tormentas en zonas del este y más de 38 grados en el cuadrante suroeste este lunes

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes predominio de tiempo estable en la Península y Baleares, aunque durante la tarde se esperan chubascos y tormentas en zonas del este. Las temperaturas pueden superar los 36-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular.

Un anticiclón dejará cielos despejados o con alguna nube alta, pero se espera el desarrollo de nubes de evolución en la mitad este por la tarde, que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo, en el sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, este de Andalucía, norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos. En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles, con probables brumas matinales también en el Cantábrico y en Galicia.

EFE

fp