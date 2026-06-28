Espana agencias

0-0. Colombia se las verá con Ghana tras empatar con Portugal

Guardar
Google icon

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Colombia terminó como líder del grupo K tras empatar 0-0 con Portugal este sábado en Miami, en un partido en el que los cafeteros hicieron más en busca del triunfo y que mostró a un equipo luso muy conformista.

PUBLICIDAD

Con este resultado, Colombia jugará los dieciseisavos de final contra Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que Portugal se enfrentará a Croacia el 2 de julio en Toronto, y en octavos de final podría medirse a España.

La fiesta de Colombia estuvo a punto de ser completa en el descuento, pero un gol de Davinson Sánchez fue anulado por un fuera de juego milimétrico, de esos que solo capta el VAR.

PUBLICIDAD

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, había advertido en la previa que este partido llegaba mucho antes de tiempo por la calidad de ambos equipos, y no se equivocó: la primera mitad tuvo de todo, menos goles, y la segunda dejó una atmósfera más similar a una eliminatoria.

A los dos minutos del pitido inicial un cabezazo de John Córdoba se marchó rozando el travesaño y puso sobre aviso a los pocos que podían tener dudas sobre la intensidad que le pondrían Colombia y Portugal pese a estar clasificados.

Sorprendido por el arranque, el combinado luso intentó sosegar con largas posesiones a su rival y a la amplia cantidad de colombianos que copaban las gradas, pero el peligro siguió siendo de Colombia, que encontraba Jhon Arias a su mejor activo por la derecha.

Dos arrancadas del centrocampista estuvieron a punto de subir el primer gol al marcador antes de la pausa de hidratación. Diogo Costa, con una impresionante mano a tiro de Córdoba evitó la primera, y poco después fue un defensa portugués quien sacó sobre la línea el remate de Arias.

El balón, los duelos individuales y los rechaces eran colombianos, pero a Portugal, que aguardaba replegado su oportunidad, le bastaban tres pases seguidos para llegar al área rival, casi siempre a hombros de un Joao Cancelo inconmensurable en ataque por la derecha.

Suyo fue el centro raso que falló a despejar un defensor dentro del área pequeña y que cayó en botas de Bruno Fernandes, con tiempo de sobra para pensar en la celebración. Fusiló a Camilo Vargas, pero una mano arriba del guardameta dejó el festejo para otro momento.

Un tiro lejano de Ruben Neves, que se marchó cerca del palo derecho de Vargas, y un remate desde dentro del área de Joao Felix, aprovechando un despiste de la zaga colombiana tras un saque de banda, metieron el miedo a una Colombia que fue de más a menos y agradeció el final de la primera mitad.

El segundo tiempo dejó la sorpresa de la salida de Cancelo, que una vez más volvió a ser letal en ataque y frágil en defensa, por Diego Dalot, así como la entrada de Joao Neves por Ruben Neves.

Néstor Lorenzo no tardó quince minutos en mover el banquillo, y Richard Ríos estuvo a punto de darle la razón con el cambio cuando remató desde segunda línea un centro lateral, pero su disparo no encontró puerta ante la atónita mirada de Costa.

Colombia seguía siendo más propositiva pese a que le valía el empate para terminar primera de grupo, mientras Portugal parecía no estar dispuesto a forzar de más por ese premio.

Así pareció entenderlo Lorenzo, que apostó por dar descanso a Jhon Arias y a James Rodríguez a los 75 de partido. El mediapunta hoy dirigió bien el ataque colombiano y gozó de un par de disparos lejanos peligrosos.

La entrada de Daniel Muñoz, quien hoy comenzó desde el banquillo para otorgarle descanso, generó dos nuevos chispazos colombianos a falta de cinco minutos, pero el marcador no se movió pese al tanto anulado a Sánchez.

- Ficha técnica:

0. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Muñoz, m.87), Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Jhon Arias (Kevin Castaño, m.76), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.60), James Rodríguez (Juan Quintero, m.76); Luis Díaz, y John Córdoba (Luis Suárez m.60).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diego Dalot, m.46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes, 90+3), Vitinha (Samu Costa, m.71), Ruben Neves (Joao Neves, m.46), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, m.71), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Amonestó al colombiano Gustavo Puerta.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Previsión meteorológica del tiempo en Sevilla para este 28 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del tiempo en Sevilla para este 28 de junio

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Un primer gol anulado mengua las expectativas de los uzbekos, quienes se quedan fuera de la siguiente fase del Mundial 2026

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Previsión meteorológica del tiempo en Málaga para este 28 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del tiempo en Málaga para este 28 de junio

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Ninguna de las selecciones ha despuntado en demasía durante el partido, encuentro que se ha producido sin incidencias

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

ECONOMÍA

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

DEPORTES

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

Panamá-Inglaterra, en vídeo: la selección inglesa pasa a dieciseisavos como favorita de grupo con los goles de Kane y Bellingham

Nico Williams, tras conocer su lesión muscular: “Fue una jugada que se podría haber evitado”