Roca Rey, Talavante, Urdiales y Castella, ejes de la feria taurina de Pontevedra

Madrid, 27 jun (EFE).- Los diestros Roca Rey, Alejandro Talavante Sebastián Castella y Diego Urdiales serán los grandes ejes de la próxima feria de la Peregrina de Pontevedra, cuyos carteles han sido desvelados este sábado por la casa Lozano y que cuentan también con la presencia de Daniel Luque y el joven Marco Pérez.

El ciclo, compuesto de dos corridas de toros a celebrar el fin de semana del 8 y 9 de agosto, representa el último reducto taurino en la comunidad gallega y que, aunque con menos festejos que en anteriores ediciones, sigue apostando por la calidad y toreros de primer nivel.

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Así, estarán presentes el declarado como triunfador de San Isidro, Alejandro Talavante, que abrió la Puerta Grande de Las Ventas al igual que el veterano diestro riojano Diego Urdiales, que a sus 27 años de alternativa hará su debut en la feria pontevedresa, al igual que el joven salmantino Marco Pérez.

También Roca Rey hará el paseíllo en el coso de San Roque tras su última actuación en 2024, además de otros nombres destacados como el francés Sebastián Castella, que viene también de protagonizar una notable tarde en Madrid, o el sevillano Daniel Luque, uno de los toreros más en forma de las últimas temporadas.

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Estas son las combinaciones de la feria:

Sábado, 8 de agosto.- Toros de Alcurrucén para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque.

Domingo, 9.- Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez. EFE