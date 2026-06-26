Gustavo Alfaro: "No era el resultado que queríamos obtener"

Santa Clara (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, admitió que el empate a cero de este jueves ante Australia no fue el esperado, aunque se mostró optimista de cara a la clasificación a la siguiente ronda y los posibles cruces.
"Es una sensación de sabor a poco, no era el resultado que queríamos obtener pero somos realistas", indicó el míster en una rueda de prensa tras el encuentro, que se saldó con empate a cero.
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Aunque no fue el resultado que quisieron lograr, el argentino se mostró optimista de cara al futuro y confía en que podrán salir adelante para clasificarse a la siguiente ronda.
"Tenemos esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, yo quería ganar y queríamos entrar en la historia de Paraguay, pero a veces uno quiere y no puede", insistió.
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Para el técnico, a la Albirroja le faltó encontrar los espacios para obligar al rival a retroceder en el duelo de este jueves.
"Sabíamos que íbamos a tener un partido muy difícil", ya que Australia complicó la vida a todos los rivales del grupo, reconoció.
"Sabe usar los espacios, la posibilidad que uno entre en la desesperación y abrirse, es un equipo que tiene jugadores que están en el top 5 de velocidades máximas de este torneo", precisó.
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Y ante el desafío que se avecina, para Alfaro, derrotar al cabeza de serie no es una misión imposible: "Vamos a pelear como sepamos. Lo peor que hay es la tibieza: no ser ni defensivo ni ofensivo", aseguró.
"Estamos en condiciones de ganarle a cualquier equipo. Vamos a pelear con lo que tenemos. La manera de crecer es nivelarte para arriba", sentenció. EFE
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