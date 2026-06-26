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0-0. Paraguay, tercera y a la espera de resultados tras amargo empate con Australia

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Mikaela Viqueira

Santa Clara (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Paraguay rascó este jueves un amargo empate 0-0 ante Australia, un resultado que lo relega definitivamente a la tercera posición del grupo D y lo deja con cuatro puntos, a la espera de otros resultados para confirmar su pase como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

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Australia controló desde el inicio la posesión del balón, mostrando mayor precisión en la distribución de los pases y generando más intentos de gol que su rival, sobre todo en un tramo inicial en el que apenas hubo ocasiones.

De hecho, la primera aproximación de peligro de los 'Socceroos' llegó en el minuto 36 con un potente disparo que acabó directamente en las manos del guardameta Orlando Gill.

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En los últimos compases del primer tiempo, el propio arquero volvió a vestirse de héroe al salvar milagrosamente otro remate a bocajarro que podría haber abierto bocado en las filas australianas.

Para la Albirroja, el empate no resultaba un marcador suficiente, a diferencia de una Australia que no corría con la presión de ganar el encuentro al tener asegurado el segundo puesto incluso con un empate.

Con el tiempo corriendo en contra, el argentino Gustavo Alfaro, buscó un cambió de táctica para tornó una postura mucho más agresiva en el campo con el objetivo de revertir la situación del encuentro.

Los cambios introducidos en el plantel durante la segunda mitad fueron enfocados precisamente a la dominación del juego, con jugadores como Mauricio, que aportaron la presión alta necesaria para entorpecer la salida limpia del conjunto australiano.

Y, de hecho, comenzó a percibirse con un mayor acercamiento a la portería rival con las primeras rotaciones de jugadores, aunque nunca se concretaron en gol.

No fue tampoco la mejor versión de la estrella paraguaya Julio Enciso, quien estuvo desaparecido en ataque y apenas tuvo intervenciones de peligro en un partido cuesta arriba que además sumó la salida de Omar Alderete por lesión.

Enciso selló su mejor jugada fue un doble disparo a portería en el minuto 81 que no logró materializar.

Con este empate, la selección de Australia se consolida en la segunda posición del Grupo D al cosechar 4 puntos y aseguró su billete directo a la siguiente ronda del Mundial, junto a Estados Unidos, líder del cuarteto que terminó con 6.

Paraguay, por contra, deberá esperar a que concluya la jornada del resto de los grupos para conocer su destino final en su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia.

- Ficha técnica:

0. Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete (m.84, José Canale), Gustavo Velázquez; Matías Galarza (m.92, Junior Alonso), Alexandro Maidana (m.46, Mauricio Magalhaes), Andrés Cubas, Diego Gómez (m.92, Damán Bobadilla); Julio Enciso y Gabriel Ávalos (m.68, Alex Arce).

Entrenador: Gustavo Alfaro.

0. Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Aziz Behich, Nestory Irankunda (m.84, Tete Yengi), Harry Souttar; Cristian Volpato (m.58, Ajdin Hrustic), Jackson Irvine (m.84, Paul Okon-Engstler) y Lucas Harrington.

Entrenador: Tony Popovic.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Diego Gómez, de Paraguay; y a Jackson Irvine, de Australia.

Incidentes: partido correspondiente al Grupo D del Mundial 2026 jugado en Estadio de la Bahía de San Francisco, tradicionalmente conocido como Levi's Stadium de Santa Clara (California). EFE

(foto)

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