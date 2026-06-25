Zapatero pide la "nulidad general" del caso Plus Ultra por vulneración de derechos

Madrid, 25 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado "la nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado varios de sus derechos fundamentales y que se ha incorporado a la causa "prueba ilícitamente analizada". EFE
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