Espana agencias

Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desaparecidos tras los terremotos

Guardar
Google icon

Madrid, 25 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado esta medianoche de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos desaparecidos.

Fuentes de Exteriores han asegurado que "el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80" y que lamentan "profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares", a quienes trasladaron sus condolencias.

PUBLICIDAD

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lamentado también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.

Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores ha recordado que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela”.

PUBLICIDAD

Horas antes de confirmarse la existencia de víctimas españolas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

En declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey de camino a México, Albares ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la embajada en Caracas ni con el consulado correspondiente a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.

También ha explicado que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños "de una cierta envergadura" a causa del seísmo, en el que se han contabilizado por ahora 164 fallecidos y más de 900 heridos, y que la embajada ha sufrido desperfectos pero "son menos importantes". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ake ingresa en el fondo de Países Bajos y Túnez hace cambios en todas las líneas

Infobae

Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 sin localizar tras los terremotos

Infobae

0-2. Costa de Marfil certifica su pase a costa del sueño de la debutante Curazao

Infobae

Costa de Marfil, segunda, y Ecuador, tercera, acompañan a dieciseisavos a Alemania

Infobae

2-1. Gonzalo Plata clasifica a Ecuador entre las mejores terceras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026

Ecuador vence a Alemania por primera vez y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Así te hemos contado el Curazao - Costa de Marfil del Mundial 2026: los ‘Elefantes’ hacen historia y se meten en unas rondas eliminatorias por primera vez

Nicolas Pépé, de ser el futbolista africano más caro de la historia a irse gratis a Turquía y marcar los goles que cambian la historia de Costa de Marfil

Nicolás Pépé mantiene la ilusión de Costa de Marfil en el Mundial 2026 con dos goles ante Curazao