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El portero Juan Carlos Martín deja el Girona después de siete años

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Girona, 25 jun (EFE).- El portero Juan Carlos Martín no renovará su contrato con el Girona y dejará de formar parte de la plantilla después de siete años, según ha informado este jueves el club catalán.

Juan Carlos llegó a Montilivi en 2019 y se va precisamente después de otro descenso a LaLiga Hypermotion, con 125 partidos oficiales y más de 11.000 minutos de juego como rojiblanco.

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El comunicado del Girona destaca que el jugador de Guadalajara contribuyó "de manera decisiva" al ascenso de 2022 y que ha sido "uno de los porteros de referencia del proyecto en los últimos años".

El texto añade que ha sido "un referente" por su compromiso, su liderazgo y su profesionalidad y que su experiencia y su implicación han sido "claves" en la evolución del proyecto del club.

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Juan Carlos solo había sumado cuatro partidos entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 y este curso ha estado de baja desde la pretemporada por una grave lesión de rodilla.

También finalizan contrato el 30 de junio el delantero Cristhian Stuani, el defensa David López y el centrocampista Axel Witsel, cuya continuidad es una incógnita. EFE

asm/gmh/apa

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