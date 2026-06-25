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El nuevo Paseo de Leyendas del Atleti: Torres, Luis, Futre, Simeone, Gabi, Adelardo…

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Madrid, 25 jun (EFE).- El nuevo Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid incluirá a Fernando Torres, Luis Aragonés, Paulo Futre, Diego Simeone, Gabi Fernández, Adelardo Rodríguez, Adrián Escudero, Larbi Ben Barek, Diego Godín, José Eulogio Gárate, Enrique Collar, Kiko Narváez, Milinko Pantic, Diego Forlán, Alfonso Aparicio, Juan Carlos Arteche y Radamel Falcao, a los que la Comisión Social propuso añadir próximamente a Antoine Griezmann, según informó el club.

Esos 17 jugadores han sido los elegidos, por ese orden de puntos obtenidos, en la votación en la que participaron 47.095 socios del club madrileño, en la que se podían seleccionar jugadores de una lista de 200 “de todas las épocas”, pero no futbolistas “que se encuentran actualmente en activo” en el club, como era el caso del citado Griezmann, fichado ahora por el Orlando City, o Koke Resurrección, que continúa en la plantilla.

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“Tras finalizar dicho proceso abierto (de votación) durante días a los socios, se ordenó el listado de los exjugadores en función de los puntos obtenidos, de mayor a menor puntuación. Los resultados se compartieron durante el mes de febrero con la Comisión Social y se sometió a su consideración el criterio a seguir para la inclusión en el nuevo Paseo de Leyendas del Riyadh Air Metropolitano”, repasó el Atlético de Madrid.

“Finalmente, y tras un periodo de reflexión, la Comisión Social ha acordado que estarán presentes en dicho espacio un número reducido de jugadores, bajo la premisa de haber obtenido una cantidad de votos muy superior al resto de jugadores”, añadió.

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En ese sentido, el Atlético explicó que el “resultado final ha plasmado un listado de 17 jugadores por el siguiente orden de puntuación: Fernando Torres, Luis Aragonés, Futre, Simeone, Gabi, Adelardo, Escudero, Ben Barek, Godín, Gárate, Collar, Kiko, Pantic, Forlán, Aparicio, Arteche y Falcao”.

“Todos ellos son grandes leyendas y jugadores históricos, indiscutibles, y han sido elegidos por los socios del Atleti”, destacó la entidad.

Además, la Comisión Social “ha propuesto incluir en este nuevo Paseo de Leyendas a Antoine Griezmann, una vez ha abandonado la disciplina rojiblanca, por su trayectoria en el club donde se ha retirado como el mayor goleador" de la "historia” del equipo rojiblanco.

“Esta propuesta ha sido aceptada por unanimidad por este órgano consultivo y esta iniciativa se planteará a votación para la aprobación definitiva por parte de nuestros socios que serán informados próximamente de la forma de participar”, agregó el club.

Al citado nuevo Paseo de Leyendas, que modificará el anterior cuyo criterio de selección era haber disputado cien o más partidos con el Atlético de Madrid, “podrán incorporarse en el futuro otros futbolistas a propuesta de la propia Comisión Social”.

“En las próximas semanas se retirarán las placas actuales, que serán entregadas a cada jugador, y está previsto que se instalen las nuevas placas antes del inicio del primer partido de Liga en casa”, informó el Atlético en un comunicado en su página web.

“Además, se creará en el interior del estadio, como parte del recorrido del tour, un nuevo mural donde estarán representados todos los jugadores y jugadoras que han defendido la camiseta rojiblanca en al menos una temporada, como reconocimiento y agradecimiento a su contribución en escribir la historia del Atleti”, aseguró la entidad madrileña. EFE

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