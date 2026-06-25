El Gobierno denuncia que el plan urbanístico Eastside en Gibraltar está en aguas españolas

Madrid, 25 jun (EFE).- El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, ha subrayado que el plan urbanístico Eastside de Gibraltar se proyecta sobre aguas españolas, "es una violación de la soberanía y de la integridad territorial de España" y una "transgresión" de la normativa medioambiental.

Y por eso, desde que se inició el proyecto, el Ejecutivo ha protestado de manera formal ante el Reino Unido -ha señalado el secretario de Estado-, se está denegando la importación de suministros de escombros y se sigue recabando información para determinar la viabilidad de un procedimiento sancionador, entre otras medidas.

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De esta manera ha respondido este jueves al PP en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que le ha preguntado por las actuaciones que estaba adoptando el Gobierno ante este proyecto, ubicado e una Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental y que también ha sido denunciado por organizaciones ecologistas.

Para el PP, "es difícil de entender la pasividad del Gobierno" y ha exigido la paralización del proyecto, instando a resolver esta cuestión antes de la entrada en vigor del Tratado de Gibraltar, el próximo 15 de julio, que los populares han rechazado.

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Este plan urbanístico, cuyo inicio fue autorizado en 2025, pretende construir un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, lo que le ganaría más de 300.000 metros cuadrados al mar.

También el PP ha reprochado al Gobierno que haya "renunciado" a defender los intereses de España en Marruecos, al permitir este país que pueda introducir mercancías en régimen aduanero a través de Ceuta y Melilla y no al contrario.

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A estas quejas concretas del PP no ha respondido Martínez, quien ha insistido en que desde que se reabrió la frontera de Melilla y se llevó a cabo la apertura por primera vez en la historia de la de Ceuta, en 2022, se ha constatado que el proceso de normalización de las aduanas "ha avanzado".

Respecto a la muerte del dirigente del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, y otros dos combatientes en un ataque marroquí ocurrido hace unas semanas, cuestión por la que le ha interrogado el BNG, el secretario de Estado ha expresado su apoyo a la ONU, que está iniciando una investigación sobre este episodio.

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Por otro lado y a otra pregunta del PP, ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya confirmó el pasado 10 de abril (en el Senado), que no otorgó un pasaporte diplomático ni al exministro de Transportes José Luis Ábalos ni a su asesor Koldo García, ambos condenados a prisión esta semana por corrupción. EFE