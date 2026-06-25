Espana agencias

El Gobierno denuncia que el plan urbanístico Eastside en Gibraltar está en aguas españolas

Guardar
Google icon

Madrid, 25 jun (EFE).- El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, ha subrayado que el plan urbanístico Eastside de Gibraltar se proyecta sobre aguas españolas, "es una violación de la soberanía y de la integridad territorial de España" y una "transgresión" de la normativa medioambiental.

Y por eso, desde que se inició el proyecto, el Ejecutivo ha protestado de manera formal ante el Reino Unido -ha señalado el secretario de Estado-, se está denegando la importación de suministros de escombros y se sigue recabando información para determinar la viabilidad de un procedimiento sancionador, entre otras medidas.

PUBLICIDAD

De esta manera ha respondido este jueves al PP en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que le ha preguntado por las actuaciones que estaba adoptando el Gobierno ante este proyecto, ubicado e una Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental y que también ha sido denunciado por organizaciones ecologistas.

Para el PP, "es difícil de entender la pasividad del Gobierno" y ha exigido la paralización del proyecto, instando a resolver esta cuestión antes de la entrada en vigor del Tratado de Gibraltar, el próximo 15 de julio, que los populares han rechazado.

PUBLICIDAD

Este plan urbanístico, cuyo inicio fue autorizado en 2025, pretende construir un hotel, más de 1.300 viviendas y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras, lo que le ganaría más de 300.000 metros cuadrados al mar.

También el PP ha reprochado al Gobierno que haya "renunciado" a defender los intereses de España en Marruecos, al permitir este país que pueda introducir mercancías en régimen aduanero a través de Ceuta y Melilla y no al contrario.

A estas quejas concretas del PP no ha respondido Martínez, quien ha insistido en que desde que se reabrió la frontera de Melilla y se llevó a cabo la apertura por primera vez en la historia de la de Ceuta, en 2022, se ha constatado que el proceso de normalización de las aduanas "ha avanzado".

Respecto a la muerte del dirigente del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz, y otros dos combatientes en un ataque marroquí ocurrido hace unas semanas, cuestión por la que le ha interrogado el BNG, el secretario de Estado ha expresado su apoyo a la ONU, que está iniciando una investigación sobre este episodio.

Por otro lado y a otra pregunta del PP, ha recordado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya confirmó el pasado 10 de abril (en el Senado), que no otorgó un pasaporte diplomático ni al exministro de Transportes José Luis Ábalos ni a su asesor Koldo García, ambos condenados a prisión esta semana por corrupción. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Girona custodiará más de 54.000 fotos y vídeos del 1-O cedidos por la fundación de Junts

Infobae

Darwin Núñez, el heredero que perdió jerarquía

Infobae

El Surne Bilbao regresa tres años después a la Liga de Campeones

Infobae

Confrides (Alicante) pide ayuda para atender a 116 perros hacinados en una casa

Infobae

El Gobierno pide al PP perder la ilusión de que Sánchez dimita: "La moción no cambia nada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

Junts apoya la moción del PP para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

ECONOMÍA

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

“Una sangría continuada”: los ganaderos lamentan la pérdida del 10% de explotaciones vacunas por año

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026