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¿Cómo estará el clima en Barcelona este 10 de agosto?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
Probabilidad de lluvia para este día (Ayuntamiento de Barcelona)
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Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este lunes 10 de agostoen Barcelona.

En Barcelona se espera una temperatura máxima de 32.6 grados centígrados y una mínima de 26.3 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 17% en el transcurso del día y del 21% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 9.3 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

La predicción del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

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En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este estado del tiempo, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nieve son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

Barcelona se caracteriza por tener dos tipos de climas predominantes (Gobierno de Barcelona)
Barcelona se caracteriza por tener dos tipos de climas predominantes (Gobierno de Barcelona)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

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