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España pone rumbo a Guadalajara

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Chattanooga (EE.UU.), 24 jun (EFE).- La selección española puso rumbo este miércoles a Guadalajara (México), donde viaja en avión desde la terminal privada del aeropuerto de Chattanooga (Tennessee) para la disputa del último partido de la fase de grupos, el viernes ante Uruguay.

La expedición, liderada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, tiene hora de despegue a las 18:30 hora local (-4 GMT) para emprender un vuelo directo de unas tres horas y media hasta aterrizar en Guadalajara.

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Allí, España terminará de preparar el partido el jueves, en el Sports Center de la ciudad mexicana, la segunda área metropolitana más grande del país, en el último entrenamiento previo al partido ante Uruguay.

Encuentro en el que España debe ganar a Uruguay o empatar y que Cabo Verde no gane a Arabia Saudí por cuatro goles o más para certificar la primera plaza del Grupo H. Si pierde, terminará segunda siempre que la selección caboverdiana no gane, pero caerá a la tercera plaza si Cabo Verde vence, lo que haría que España se clasificase como uno de los ocho mejores terceros, dependiendo de otros resultados del Mundial. EFE

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(FOTO)(VÍDEO)

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