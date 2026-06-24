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Erik Quintela renueva una temporada con el Breogán

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Lugo, 24 jun (EFE).- El escolta Erik Quintela ha renovado un año más, hasta junio de 2027, su contrato con el Río Breogán, por lo que cumplirá su séptima campaña consecutiva formando parte del equipo celeste, con el que debutó como profesional en 2013.

El actual capitán del equipo dirigido por Luis Casimiro viene de disputar 18 partidos en la última edición de la Liga Endesa, con unos promedios de 1,6 puntos y 1,2 asistencias en los casi cinco minutos que disputó por encuentro.

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"Erik ha sido una pieza clave en la conjunción del equipo y en la buena campaña realizada. Algo destacado en numerosas ocasiones por Luis Casimiro, que siempre ha valorado su compromiso como capitán, su liderazgo dentro del vestuario y sobre la pista, así como su valiosa aportación cada vez que el equipo lo ha necesitado", destaca el club en su comunicado de prensa.

Su renovación un año más con el Breogán le permitirá enfrentarse por primera vez en la máxima categoría a su hermano Sergi, exjugador breoganista y actual base del Obradoiro. EFE

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dmg/jpd

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