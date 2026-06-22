Ricardo Rodriguez: "Volver a Suiza es un opción pero también seguir en el extranjero"

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El defensa Ricardo Rodriguez es uno de los veteranos de la selección de Suiza, un fijo y habitual en los Campeonatos del Mundo y ya ha alcanzado los catorce partidos en eventos de este nivel mientras espera el duelo contra Canadá, que definirá el lugar de la Nati en la primera fase de Estados Unidos, Canadá y México 2026 mientras barrunta sobre su futuro.

El lateral ha militado los dos últimos años en el Betis. A sus 33 años no tiene claro en qué club jugará el próximo curso. España es una posibilidad, también otra Liga. Incluso volver a Suiza.

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"Todo está abierto", dice Rodriguez que es un fijo en el equipo de Murat Yakin a pesar de que quedó fuera de las convocatorias en los amistosos previos al Mundial.

"Es muy especial jugar tantos partidos con Suiza. Estoy muy orgulloso del récord de 14 partidos en la Copa del Mundo", subraya el lateral helvético.

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"Es demasiado pronto para hablar y definir mi futuro equipo. Solo quiero concentrarme en la selección nacional. Lo que pase, pasará. Todo está abierto. Podría volver a Suiza, o tal vez me quede en el extranjero. Siempre hay una pequeña esperanza para los aficionados del Zúrich", profundiza Rodriguez.

Sus últimos partidos con la selección suiza y, por tanto, su último Mundial, son especulaciones que planean alrededor del jugador del Betis. "En el fútbol nunca se sabe, puede que sea el último Mundial, puede que no. Intento disfrutar de cada partido y jugar siempre como si fuera el último"

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Sobre la retirada del equipo nacional el defensa reconoce que es una opción que está en su mente. "Siempre lo piensas. También depende de donde juegue el próximo curso, ya veremos".

Con casi 150 partidos internacionales Ricardo Rodriguez se temió lo peor en puertas del mundial cuando se quedó fuera de los planes de Yakin para el choque contra Jordania, de preparación. "Me sorprendió no haber jugado después de tantos años".

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El futbolista del Betis restó importancia a las críticas realizadas por el capitán Granit Xhaka tras el primer partido, que terminó con un empate a última hora de Catar y la frustración helvética. "Ni siquiera quiero hablar de eso. Ya pasó, solo quiero mirar hacia adelante y soy positivo. Lo hecho, hecho está".

“No ganamos el primer partido, claro que hay discusiones y todos quieren hablar. Pero lo hemos solucionado y mejoramos en lo que no estuvo bien en el segundo partido. Por eso ahora estamos de buen humor”, reconoció Rodriguez que deja su opinión en el vestuario. "Yo también expreso mi opinión dentro del equipo. Pero no quiero conflictos importantes. Soy una persona positiva. No soy de los que critican públicamente, pero sé que Granit tenía buenas intenciones."

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Sobre el Mundial, el defensa indica que procura ver todos los partidos que puede. "Pero es imposible ver todos. No vil el de Canadá y Catar y lo analizaremos por vídeo. Estaremos bien preparados. No será fácil jugar. Tenemos que hacerlo bien", señaló. Rodriguez prefiere acabar primero del grupo.

"Queremos ganar todos los partidos. Queremos terminar primeros", insistió. Dependiendo del resultado de este partido, Suiza jugará en Los Ángeles o Vancouver. "Si quedamos primeros, tendremos ocho días para recuperarnos. Yo aprovecharía ese tiempo, y creo que todo el equipo también. Un poco de descanso nos vendría bien a todos".

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Ricardo Rodriguez prefiere un rival africano tras la fase de grupos. "porque no hemos jugado contra ellos muy a menudo" y respecto a la alineación y posibles cambios con gente habitual en el banquillo "es una decisión del entrenador". EFE