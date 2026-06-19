Casi medio millón de personas intentaron dejar de fumar en 2025 con medicación financiada

Madrid, 19 jun (EFE).- Casi medio millón de españoles intentaron dejar de fumar el pasado año con medicamentos financiados, según un informe elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad, que muestra cómo esa intención repunta tras las vacaciones y se desploma en agosto.

Son datos del informe 'Cesación tabáquica: un reto sanitario y social', presentado este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, que recoge que el 67 % de los fumadores se ha planteado dejar de fumar y dos de cada tres quieren dejarlo.

PUBLICIDAD

El consumo de tabaco ha caído a mínimos históricos, pero aún fuma a diario uno de cada cuatro españoles. Casi la mitad de los fumadores intenta dejarlo cada año. En 2024, el 44,1 % de los fumadores lo intentó al menos en una ocasión.

La financiación pública de medicamentos impulsa a dejar de fumar, ha destacado la ministra de Sanidad. En 2025, entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar con apoyo farmacológico financiado.

PUBLICIDAD

"Cuando los tratamientos dejan de estar disponibles disminuyen los intentos de abandono" del tabaco, ha señalado Jesús Aguilar, quien ha destacado que la intervención del farmacéutico duplica el éxito de abandonar el tabaco. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)