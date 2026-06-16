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La DGT niega listas de espera para el examen práctico: el sistema puede asumir la demanda

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Madrid, 16 jun (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha negado que haya listas de espera de alumnos preparados para hacer el examen práctico de conducir y ha aclarado que el sistema es "capaz de absorber el volumen real" de la demanda cuando este se traslada correctamente.

A través de un comunicado, la DGT se ha referido así a las cifras publicadas por las asociaciones de autoescuelas, que muestran "una divergencia muy significativa" con la realidad, según ha podido comprobar al llevar a cabo la implantación piloto del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes.

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Se trata de una medida excepcional para movilizar a todos los examinadores necesarios para atender la demanda en provincias en las que pueda haber retrasos: Lleida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca, en el caso de este primer piloto.

Para la puesta en marcha de este plan, se pidió a las asociaciones provinciales de autoescuelas los listados de todos los alumnos preparados para el examen práctico y, según la DGT, los resultados obtenidos mostraron "una divergencia muy significativa entre las cifras trasladadas públicamente por las asociaciones y la realidad".

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Por ejemplo, en Navarra se presentaron a los exámenes 275 alumnos de los más de 6.000 que supuestamente estaban esperando para presentarse; en Lleida, 312 de 5.000; en Almería, 630 de 8.000, y en Palma de Mallorca, 407 en lugar de 8.000.

Estas cifras ponen de manifiesto, subraya Tráfico, que las supuestas "listas de espera" no reflejan el número real de alumnos en condiciones inmediatas de examinarse, sino los que han aprobado el teórico y disponen de dos años para hacer el práctico, y que el sistema es "capaz de absorber el volumen real" de la demanda cuando este se traslada "de manera efectiva y verificable".

Tráfico tiene previsto extender este modelo a otras provincias y las próximas serán Tenerife, con un listado aportado de 575 alumnos sobre los 11.000 supuestamente en disposición de hacer el examen, y Barcelona, con 1.450 en lugar de 63.000.

Más allá del plan de refuerzo, la DGT asegura que lleva años implementando medidas para el correcto dimensionamiento de la plantilla de examinadores, como la convocatoria anual del proceso selectivo para el acceso al cuerpo o el nombramiento de funcionarios interinos.

Si bien estas medidas permiten mantener un alto grado de cobertura, circunstancias como jubilaciones o excedencias pueden generar "desajustes puntuales en determinados territorios" que justifican la activación de herramientas como este refuerzo, ha precisado Tráfico. EFE

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