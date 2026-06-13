Excursiones programadas para ver el eclipse solar de agosto, una opción que gana adeptos

Paula Fernández

A Coruña, 13 jun (EFE).- Las excursiones programadas para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto se han convertido en una opción cada vez más buscada para los que quieren combinar el fenómeno astronómico con otro tipo de experiencias, como visitas turísticas, cenas en bodegas y paseos en catamarán.

PUBLICIDAD

Será la primera vez que un eclipse total sea visible en la península ibérica desde 1912, lo que ha despertado la curiosidad de españoles y turistas extranjeros, con 10 millones de desplazamientos previstos y reservas y precios disparados en toda la franja donde se hará de noche de repente, desde Galicia hasta Baleares.

Algunos van más allá y buscan maximizar el momento con otras experiencias, por lo que están reservando actividades en plataformas como Civitatis, especializada en excursiones y visitas guiadas, tanto en las zonas donde será total como en las que apenas se verá la fase parcial.

PUBLICIDAD

Hay opciones como ver el eclipse entre viñedos, con una cena gourmet con estrella Michelin en una bodega de Valladolid; en el Delta del Ebro entre flamencos; desde un catamarán en Denia (Alicante), o con un guía en plena naturaleza en Buitrago de Lozoya (Madrid).

Las excursiones más demandadas, según ha indicado a EFE la plataforma, son las que están disponibles en Galicia, la comunidad por donde entrará el eclipse.

PUBLICIDAD

Una de las opciones recoge a los interesados en Santiago de Compostela y los lleva hasta A Coruña para una experiencia doble: conocer la ciudad herculina y disfrutar del eclipse con la explicación de un guía especializado.

"Vamos a visitar el casco antiguo de A Coruña, después vamos a la Torre de Hércules y finalmente al Monte de San Pedro, desde donde se verá el eclipse", ha explicado a EFE una de las guías de Civitatis que dirigirá esa excursión, Alba, durante una visita organizada para periodistas.

PUBLICIDAD

El Monte de San Pedro, un antiguo espacio militar defensivo reconvertido en parque y con una extensión de más de 90.000 metros cuadrados, está a unos 129 metros de altitud y es uno de los lugares más elevados de A Coruña.

"Es el que tiene casi las mejores vistas de la ciudad y de los alrededores y además, con el mar de fondo, es un espacio perfecto para ver el eclipse", ha señalado Alba.

PUBLICIDAD

Según la guía, lo que buscan los viajeros que reservan una excursión de este tipo es la tranquilidad: "Se elimina lo de tener que pensar desde dónde verlo, toda la parte de logística de cómo organizar. Ellos solo tienen que disfrutar de las vistas".

Ya hay en torno a unas 80 reservas para esta excursión, un número más elevado de lo habitual teniendo en cuenta que aún faltan dos meses, ha asegurado el organizador.

PUBLICIDAD

Elegir un buen lugar es lo que más preocupa a los viajeros. Galicia tendrá una posición privilegiada, ya que el fenómeno se producirá al atardecer -la fase total está prevista en torno a las 20:30- y el sol estará más alto sobre el horizonte cuanto más al oeste.

"En A Coruña el sol estará a 12 grados, es de los sitios en los que más alto va a estar", ha indicado durante la visita la meteoróloga y doctora en Ciencias Físicas Mar Gómez, que ha insistido en que hay que buscar un horizonte despejado.

PUBLICIDAD

En las excursiones se facilitan además las gafas homologadas que se deben utilizar para poder mirar directamente al sol sin dañar la retina.

"Solo podemos quitárnoslas en la fase de la totalidad", ha explicado Gómez, ya que será cuando la luna tapará el sol por completo y no habrá peligro.

PUBLICIDAD

La experta ha recordado que el eclipse llegará en plena temporada de Perseidas, por lo que se puede prolongar la jornada de observación del cielo si se ve desde un lugar oscuro y despejado.

Las previsiones reflejan que el eclipse del 12 de agosto está impulsando el turismo: las reservas de alojamientos en zonas rurales se han disparado más de un 200 %, según Airbnb, y las de vuelos un 25 %, según Amadeus. EFE

(foto) (vídeo)