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Grijelmo, nuevo académico de la RAE: Todo lo que he escrito sobre la lengua cobra sentido

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Madrid, 11 jun (EFE).- El periodista y escritor Álex Grijelmo, elegido este jueves nuevo académico de la Real Academia Española (RAE), ha recibido su incorporación a la institución como la culminación de décadas dedicadas al estudio y la divulgación del idioma: "Es como si todo lo que he escrito sobre la lengua tuviera de pronto algún sentido".

"Como si tuviera alguna razón de ser todo lo que he hecho. Es algo que me hace muchísima ilusión", ha manifestado en declaraciones a EFE tras su elección por el pleno de la Academia.

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Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense, expresidente de la Agencia EFE y responsable del 'Libro de estilo' de 'El País', Grijelmo ocupará la silla 'o' de la Academia, vacante desde el fallecimiento del arquitecto Antonio Fernández de Alba en mayo de 2024.

El nuevo académico electo ha recibido su nombramiento como un reconocimiento porque, como ha señalado, "nadie entra en la Academia sin tener una trayectoria que los académicos consideran respetable y valiosa".

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Aunque también asume la responsabilidad que conlleva y bromea: "A partir de ahora no podré cometer ninguna falta de ortografía".

Autor de títulos como 'El estilo del periodista', 'Defensa apasionada del idioma español' y 'El genio del idioma', Grijelmo -como ha recordado- ha dedicado su obra sobre todo a divulgar los conocimientos de "los auténticos sabios de la lengua y de la gramática", y también a "interpretar la lengua y a denunciar las manipulaciones de las palabras que se producen en la política y en la economía".

No obstante, en este jueves ha evitado anticipar cuál será su papel dentro de la institución: "Quiero llegar y ver cómo funcionan las cosas, conocer bien la realidad de la Academia y luego ver en qué facetas puedo aportar”, ha afirmado.

Preguntado por los principales desafíos del español, ha situado a la educación en el centro de las preocupaciones porque, según sus palabras, "los retos de la lengua son todos educativos y no dependen tanto de la Real Academia como de los políticos que han ido cambiando los planes educativos para empeorarlos uno tras otro".

A su juicio, el reto fundamental es que las escuelas y universidades enseñen a los alumnos a expresarse con eficacia por escrito y a conocer en profundidad "la herramienta que utilizarán en toda su vida, la lengua".

Además, ha advertido de una pérdida de conocimientos gramaticales entre las nuevas generaciones y ha expresado su preocupación por la creciente presencia de anglicismos y por una cierta disminución en la capacidad de expresión.

También ha comentado que le preocupa "muchísimo", en lo que concierne a la lengua, la inteligencia artificial, y ha valorado el trabajo desarrollado por la RAE para que estas herramientas incorporen un uso adecuado del español.

"Lo que más me preocupa de la inteligencia artificial es quién la va a manejar, quién va a dominar el algoritmo y quién va a introducir unos sesgos u otros en las respuestas que nos dé”, ha subrayado.

Para Grijelmo, el debate trasciende la inteligencia artificial y alcanza al conjunto del ecosistema digital. "Al final se trata de saber quién tiene el mando en todo esto: quién tiene el mando en las redes sociales y quién maneja los algoritmos", ha reflexionado. EFE

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