Pérez Llorca: Estar al lado de las víctimas dana es mostrar seriedad en la recuperación

València, 10 jun (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este miércoles que "estar al lado de las víctimas" de la dana de 2024 es "mostrar seriedad en la recuperación", y si hay una Administración que la ha mostrado es la Generalitat valenciana, que tiene prácticamente terminadas todas las obras de infraestructuras previstas.
Así lo ha señalado a los medios de comunicación tras entregar los Premios Agrovalor, preguntado por el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, haya entrado por el garaje a los juzgados de Catarroja para testificar por la dana y no se haya cruzado así con las víctimas, cuando el Consell sostiene que está junto a ellas.
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El president ha considerado que estar al lado de las víctimas no tiene que ver por dónde se entra o se sale de un sitio, sino con actuar "con seriedad" en la recuperación, donde la Generalitat lleva "suficiente ventaja" respeto a otras Administraciones, y también con llevar adelante todas las ayudas que se sacaron en su día.
En concreto, Pérez Llorca ha destacado la última que anunció el Gobierno valenciano, cuando él ya era president, de una ayuda por víctima mortal, que "ya están contabilizadas y han empezado incluso a pagarse algunas" una vez finalizado el plazo.
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"Yo creo que lo que se ha demostrado en todo este tiempo es que, al lado de las víctimas, hay una administración que ha asumido sus responsabilidades políticas, la única", pues otros las "tienen y no quieren asumirlas", ha aseverado el president.
"Y lo que estamos demostrando día a día es que esta recuperación se lleva adelante y con más rapidez que lo que otras administraciones hacen y es, insisto, la forma que tiene de trabajar la Generalitat", ha finalizado Pérez Llorca. EFE
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