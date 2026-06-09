Miles de personas reciben a León XIV a su llegada a la Catedral de Barcelona

Barcelona, 9 jun (EFE).- Miles de personas han recibido este mediodía con vítores y aplausos al papa León XIV a su llegada a la Catedral de Barcelona, primera parada de su viaje de dos días a Cataluña.

Las campanas del templo han repicado para dar la bienvenida al papa en una plaza blindada por las fuerzas de seguridad y abarrotada de fieles que han desafiado al calor y a la humedad para recibir a León XIV con consignas como "Esta es la juventud del papa", "Se nota, se siente, el papa está presente" y multitud de banderas vaticanas.

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El papa ha descendido del coche oficial en el centro de la plaza y ha saludado a los fieles antes de subir la escalinata de la catedral. Antes de entrar al templo se ha parado para saludar nuevamente a los feligreses, que le han respondido con una fuerte ovación.

El pontífice ha aterrizado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 12:45 horas y desde allí se ha dirigido directamente a la catedral, donde preside el rezo de la Hora Media en el Altar Mayor del templo, con la asistencia, entre otros, de la curia diocesana, los voluntarios que han participado en la preparación de la visita apostólica, seminaristas y formadores.

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Al final del oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, la patrona de la ciudad de Barcelona, y a la salida visitará el claustro y la fuente que acoge el 'ou com balla' (el huevo como baila), una tradición del siglo XV que consiste en hacer bailar un huevo entero y vacío, tapado con cera, sobre el surtidor de una fuente, mientras el agua lo mantiene suspendido sin caer.

Está previsto que Robert Prevost mantenga después una reunión privada con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que por la tarde participe en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en el que será el acto más multitudinario de su visita a Cataluña, con la asistencia de unas 40.000 personas dentro del recinto. EFE

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