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Justicia entrega a la UCO un expediente de nacionalidad pedido por el juez del caso Leire

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Madrid, 9 jun (EFE).- El Ministerio de Justicia ha entregado este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el expediente relacionado con la solicitud de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos a petición del juez que investiga el conocido como caso Leire.

Fuentes del Gobierno informan a EFE de que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aportado esta documentación tras acudir esta mañana los agentes a la sede para cumplir con el requerimiento efectuado ayer por el juez Santiago Pedraz.

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El magistrado de la Audiencia Nacional acordó librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil para que le informase sobre "el estado actual de la solicitud de nacionalidad española" de Nervis Villalobos, "así como el expediente completo tramitado al efecto", e identificase a los funcionarios encargados.

Solicitó asimismo "documentación adicional referida a este expediente que haya sido utilizada durante el proceso de tramitación y que haya sido recabada" de la Policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior u otros organismos (incluido CNI) "a los efectos oportunos".

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El juez reclamó también la "relación del total de accesos través de la plataforma digital habilitada para consulta y tramitación del citado expediente", con identificación de quienes hubieran accedido al expediente.

Pedraz ordenó que esta "diligencia de descarga y acopio" de información se practicara "en presencia de los agentes designados por la unidad actuante (UCO) a fin de que puedan estar presentes durante su práctica y examinar in situ el sistema de registro y acceso a dicha plataforma y solicitar cuantas aclaraciones estimen oportunas".

Requerimientos que se enmarcan en la investigación abierta en torno a una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "obstaculizar" causas que afectasen al partido o al Gobierno, que habría sido liderada por el exdirigente socalista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El juez cree que Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, "o alguien de su confianza", a petición del abogado Ismael Oliver, que le pidió tramitar la solicitud de nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos.

En las libretas de la exmilitante, que obran en el sumario de la causa, figuran diversas referencias al nombre de Villalobos y apuntes relativos a la "nacionalidad". EFE

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