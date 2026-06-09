Justicia entrega a la UCO un expediente de nacionalidad pedido por el juez del caso Leire

Madrid, 9 jun (EFE).- El Ministerio de Justicia ha entregado este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el expediente relacionado con la solicitud de nacionalidad española del exviceministro venezolano Nervis Villalobos a petición del juez que investiga el conocido como caso Leire.

Fuentes del Gobierno informan a EFE de que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aportado esta documentación tras acudir esta mañana los agentes a la sede para cumplir con el requerimiento efectuado ayer por el juez Santiago Pedraz.

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El magistrado de la Audiencia Nacional acordó librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil para que le informase sobre "el estado actual de la solicitud de nacionalidad española" de Nervis Villalobos, "así como el expediente completo tramitado al efecto", e identificase a los funcionarios encargados.

Solicitó asimismo "documentación adicional referida a este expediente que haya sido utilizada durante el proceso de tramitación y que haya sido recabada" de la Policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior u otros organismos (incluido CNI) "a los efectos oportunos".

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El juez reclamó también la "relación del total de accesos través de la plataforma digital habilitada para consulta y tramitación del citado expediente", con identificación de quienes hubieran accedido al expediente.

Pedraz ordenó que esta "diligencia de descarga y acopio" de información se practicara "en presencia de los agentes designados por la unidad actuante (UCO) a fin de que puedan estar presentes durante su práctica y examinar in situ el sistema de registro y acceso a dicha plataforma y solicitar cuantas aclaraciones estimen oportunas".

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Requerimientos que se enmarcan en la investigación abierta en torno a una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "obstaculizar" causas que afectasen al partido o al Gobierno, que habría sido liderada por el exdirigente socalista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El juez cree que Díez intentó conseguir una entrevista con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, "o alguien de su confianza", a petición del abogado Ismael Oliver, que le pidió tramitar la solicitud de nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos.

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En las libretas de la exmilitante, que obran en el sumario de la causa, figuran diversas referencias al nombre de Villalobos y apuntes relativos a la "nacionalidad". EFE