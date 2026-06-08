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El lehendakari Pradales asistirá en Arguineguín al encuentro del papa con la inmigración

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Las Palmas de Gran Canaria, 8 jun (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, viajará este jueves a Gran Canaria para asistir en el muelle de Arguineguín al encuentro que el papa mantendrá con los inmigrantes, sus familias y los servicios de rescate, ha confirmado este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello.

En declaraciones a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello ha destacado que la visita de León XIV a las islas no es "protocolaria", sino "histórica" y "pondrá el foco en la realidad migratoria a la que lleva haciendo frente Canarias en los últimos 30 años".

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El papa "viene a reconocer un comportamiento ejemplar", el del pueblo canario con los inmigrantes que llegan a sus costas, ha añadido Cabello.

Pradales asistirá al acto central de la visita que protagonizará el papa en el muelle de Arguineguín, donde León XIV honrará la memoria de quienes han perdido la vida en una patera o un cayuco.

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Cabello, además, ha hecho hincapié en apelar a la ciudadanía para evitar el uso de vehículos privados tanto en Gran Canaria el día 11, como en Tenerife, el 12, por la complejidad que supondrá para la movilidad la visita del pontífice esos dos días. EFE

(foto)

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