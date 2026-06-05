Sánchez asegura que no darán "ni un paso atrás" hasta acabar con el "terrorismo machista"

Sevilla, 5 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "más sentido pésame" a la familia de la mujer asesinada este viernes en Málaga, presuntamente por su pareja, y ha asegurado que no se dará "ni un paso atrás hasta acabar con la sinrazón del terrorismo machista".

"Mi más sentido pésame y todo mi cariño para la familia de la mujer asesinada en Málaga, víctima de violencia de género", ha expresado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

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"No daremos ni un paso atrás hasta acabar con la sinrazón del terrorismo machista", ha agregado antes de subrayar: "nos apela a todos y todas, como sociedad".

El Ministerio de Igualdad ha confirmado la naturaleza machista del crimen de esta mujer, de 51 años, a menos presuntamente de su pareja, un hombre de 56 años sobre el que no existían denuncias previas por violencia de género y que se habría quitado la vida tras perpetrar el asesinato.

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El hallazgo de los cadáveres, ambos con heridas por arma de fuego, se ha producido sobre las 7:30 horas en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada de La Palma, al norte de la ciudad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en 2026 y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según el comunicado del Ministerio. EFE

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