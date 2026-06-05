4-0. España golea a Inglaterra y acaricia el Mundial

Palma, 5 jun (EFE).- España consiguió este martes un triunfo trascendental ante Inglaterra (4-0) gracias a los goles de Alexia Putellas por partida doble, Patri Guijarro y Claudia Pina y depende de sí misma para clasificarse para el Mundial femenino de Brasil 2027 en su partido contra Islandia del próximo martes. EFE
dcj/sab
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