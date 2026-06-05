Espana agencias

Sabrina Vega, subcampeona de Europa de ajedrez como en 2016

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- La maestra internacional española Sabrina Vega se ha clasificado en segunda posición en el Campeonato de Europa de ajedrez disputado en la ciudad georgiana de Batumi, y reeditó el resultado conseguido en 2016, cuando también terminó como subcampeona continental.

La ajedrecista canaria se mantuvo durante todo el torneo en la lucha por el título continental e incluso llegó a ocupar el liderato en solitario a falta de tres rondas para el final.

PUBLICIDAD

Finalmente, Vega sumó 8,5 puntos, resultado que le permitió colgarse la medalla de plata y reeditar el resultado conseguido en 2016, cuando también terminó como subcampeona europea.

El título fue para la ucraniana Anastasiia Hnatyshyn, de tan solo 15 años, que se adjudicó la corona continental con 9 puntos, medio más que la representante española.

PUBLICIDAD

La tercera plaza correspondió a Olga Badelka, ajedrecista nacida en Bielorrusia y actualmente representante de Austria, que concluyó con la misma puntuación que Vega, aunque los sistemas de desempate la situaron en la tercera posición.

La competición reunió en Batumi a algunas de las mejores jugadoras del continente y mantuvo la incertidumbre por el título hasta las últimas jornadas. Vega estuvo entre las principales aspirantes durante todo el campeonato y volvió a confirmar su regularidad al más alto nivel internacional con un nuevo podio europeo.

La participación española se completó con Ana Matnadze, que finalizó en la decimotercera posición de la clasificación general tras completar un sólido torneo.

La medalla de plata obtenida por Sabrina Vega supone uno de los resultados más destacados del ajedrez español en la presente temporada y consolida a la maestra internacional canaria entre las principales figuras del ajedrez femenino europeo. EFE

jmd/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los impulsores del primer homenaje público a Lorca reciben el premio Pozo de Plata

Infobae

Climate Reality Project reclama a los alcaldes de España mayor ambición climática

Infobae

Fiscalía rebaja el delito que imputa a Luis Lorenzo y le considera cooperador de su pareja

Infobae

El TAD paraliza el 'play-off' de ascenso a la OK Liga tras el recurso del Manlleu

Infobae

Arnaldi se retira de la semifinal de Roland Garros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

ECONOMÍA

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

La brecha en las cuentas autonómicas se dispara: los números rojos de Valencia y Murcia frente a la fortaleza financiera de Madrid y Navarra

La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

Vivienda y pobreza juvenil en España: uno de cada tres jóvenes sería pobre tras pagar el alquiler

DEPORTES

Lista de convocados de Túnez para el Mundial 2026: las claves de las Águilas de Cartago en busca de hacer historia

Lista de convocados de Túnez para el Mundial 2026: las claves de las Águilas de Cartago en busca de hacer historia

El juicio por la violación a la enfermera de Michael Schumacher desvela detalles sobre el estado de salud del piloto

Vitinha, el sueño de Florentino Pérez que ya dijo que no: “Irse al Real Madrid sería una tontería”

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador