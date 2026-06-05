Sabrina Vega, subcampeona de Europa de ajedrez como en 2016

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- La maestra internacional española Sabrina Vega se ha clasificado en segunda posición en el Campeonato de Europa de ajedrez disputado en la ciudad georgiana de Batumi, y reeditó el resultado conseguido en 2016, cuando también terminó como subcampeona continental.

La ajedrecista canaria se mantuvo durante todo el torneo en la lucha por el título continental e incluso llegó a ocupar el liderato en solitario a falta de tres rondas para el final.

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Finalmente, Vega sumó 8,5 puntos, resultado que le permitió colgarse la medalla de plata y reeditar el resultado conseguido en 2016, cuando también terminó como subcampeona europea.

El título fue para la ucraniana Anastasiia Hnatyshyn, de tan solo 15 años, que se adjudicó la corona continental con 9 puntos, medio más que la representante española.

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La tercera plaza correspondió a Olga Badelka, ajedrecista nacida en Bielorrusia y actualmente representante de Austria, que concluyó con la misma puntuación que Vega, aunque los sistemas de desempate la situaron en la tercera posición.

La competición reunió en Batumi a algunas de las mejores jugadoras del continente y mantuvo la incertidumbre por el título hasta las últimas jornadas. Vega estuvo entre las principales aspirantes durante todo el campeonato y volvió a confirmar su regularidad al más alto nivel internacional con un nuevo podio europeo.

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La participación española se completó con Ana Matnadze, que finalizó en la decimotercera posición de la clasificación general tras completar un sólido torneo.

La medalla de plata obtenida por Sabrina Vega supone uno de los resultados más destacados del ajedrez español en la presente temporada y consolida a la maestra internacional canaria entre las principales figuras del ajedrez femenino europeo. EFE

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