Ponsarnau: "El futuro es ilusionante"

Bilbao, 5 jun (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, subrayó que, a pesar de su desilusión tras perder en Miribilla frente al Valencia Basket (71-88) y quedar eliminados de la pelea por el título Liga Endesa, que con un respaldo como el que han tenido de Miribilla "el futuro es ilusionante".

"En cuanto al partido que me quedo un poquito 'chof'. Creo que se ha notado que a nivel de energía no estamos acostumbrados a este ritmo de 'playoff'. Ellos claramente dominaban el tono y han sido superiores", admitió el técnico de los 'hombres de negro' en su valoración del partido.

PUBLICIDAD

"Han demostrado su superioridad y han jugado muy bien. Son el equipo de Europa que hace mejor las cosas de desde la intensidad, desde el ritmo y desde la energía. Hoy ha sido ese equipo que ha jugado una Final Four. Encima han encontrado un poquito más de acierto y de inspiración y nos han sacado del campo", admitió.

Más positivo fue Ponsarnau al valorar que la afición bilbaína "está cogiendo el gusto a jugar" con el Surne Bilbao y también destacó el cariño que les han mostrado al final del partido a jugadores que como Melwin Pantzar han jugado su último partido en Bilbao o Bassala Bagayoko, que probablemente tampoco seguirá en Miribilla.

PUBLICIDAD

"Ha sido una pasada el cariño de Melwin hacia todos y el de todos hacia Melwin. Es un chico que ha crecido mucho con nosotros estas tres temporadas. Y Bassala que ha tenido una historia increíble de de dificultades y con nosotros ha vuelto a ser jugador de baloncesto y a construir un futuro que probablemente va a ser brillante", señaló el de Tárrega. EFE

ibn/sab