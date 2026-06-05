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Alonso: Ha sido un día difícil, queda mucho trabajo que hacer y muchas cosas por cambiar

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el vigésimo tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul que fue "un día difícil", que "queda mucho trabajo por hacer y muchas cosas por cambiar".

"Ha sido un día difícil, probablemente esperábamos algo más fácil, quizá luchar por algo más, pero, por desgracia, el coche es muy difícil de pilotar", declaró el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Mónaco: en 2006, el año que revalidó título, y el curso siguiente- y 106 podios en la categoría reina.

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"Es complicado cambiar de marchas, subir y bajarlas; y estas cosas, aquí en Mónaco, tienen que funcionar a la perfección, para entrar en las curvas y porque los muros están muy cercanos aquí", comentó Alonso este viernes en un vídeo difundido por la F1.

"Queda mucho trabajo por hacer en el coche y ojalá podamos encontrar el camino en el tercer entrenamiento, con miras a la calificación; pero hay que hacer muchos cambios", afirmó Fernando, en una segunda juventud a los 44 años, pero a bordo de un AMR26 muy deficiente en el que no sólo no ha podido puntuar este curso, sino que ha tenido que abandonar en tres de los cinco Grandes Premios disputados.

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"Necesitamos mejorar el comportamiento del motor y de la caja de cambios, con este complicado sistema de recuperación de energía; para entender mejor cómo afrontar las curvas", explicó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

Hace dos domingos, en Canadá, Alonso se tuvo que retirar por tercera vez este curso, en esta ocasión por un problema con el asiento del AMR26.

"Hoy me sentí bien en el coche", comentó el capitán de Aston Martin -escudería con la que afronta su cuarta temporada y con la que hace tres años acabó segundo en el principado de la Costa Azul-, en referencia a esos problemas de posición dentro del monoplaza.

"Ahora nos tenemos que centrar en el rendimiento. Pero tenemos un trabajo duro por delante", añadió Alonso este viernes en Montecarlo. EFE

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