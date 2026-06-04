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Robles ensalza el Centro Militar de Farmacia, clave en emergencias como el hantavirus

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Madrid, 4 jun (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha puesto en valor el trabajo que lleva a cabo el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, clave en situaciones de emergencia sanitaria que requieren una respuesta inmediata, como el reciente brote de hantavirus o la pasada epidemia de la covid.

Robles ha visitado este jueves este laboratorio farmacéutico, el único de titularidad pública, ubicado en Colmenar Viejo (Madrid), que está considerado como un referente para la fabricación de antídotos y medicamentos por causas excepcionales relacionadas con la salud pública, ha informado Defensa en un comunicado.

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El centro se dedica a la fabricación de medicamentos de interés estratégico nacional relacionados con emergencias sanitarias, en caso de epidemias, pandemias, desabastecimiento o conflictos, entre otros.

Se trata, según Defensa, de una herramienta esencial para la seguridad y defensa nacional desde una perspectiva sanitaria.

La directora del centro, coronel Ángeles Diego, ha explicado que se dedica a la fabricación de medicamentos específicos, como los antídotos utilizados para el tratamiento y protección ante posibles casos de agresiones de carácter nuclear, biológico o químico.

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Asimismo, se encarga de abastecer a la red de hospitales militares y a las tropas desplegadas en misiones internacionales.

La ministra ha recordado que la labor de este centro fue clave para la gestión y coordinación del envío a Ucrania de toneladas de material médico-sanitario donadas por las comunidades autónomas, así como su "excelente" desempeño durante la pandemia de la covid.

Entre otros hitos de la unidad, destaca la fabricación de antivirales para el virus de la influenza H5N1 durante la crisis de la gripe aviar en 2008, o el almacenamiento y custodia de las vacunas frente a la viruela del mono en 2022. EFE

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