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Pérez Llorca: "Por decencia democrática el Gobierno debe disolver ya las Cortes y convocar elecciones"

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El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que "por decencia ya democrática" el Gobierno de Pedro Sánchez "debería disolver las Cortes españolas y convocar elecciones".

Pérez Llorca se ha pronunciado así, tras mantener una reunión de trabajo con el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, sobre las últimas revelaciones del caso Leire Diez.

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Al respecto, ha apuntado: "Solo viendo la situación que estamos atravesando en un país donde tenemos un gobierno que es incapaz de aprobar unos presupuestos, que es incapaz de aprobar cualquier medida en el Parlamento y que encima todos los días nos levantamos con un escándalo de corrupción, yo creo que por decencia ya democrática lo que habría es que disolver las Cortes y convocar elecciones".

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