El PP urge a Montero a responder sobre los "escándalos" porque la SEPI "dependía" de ella

Málaga, 4 jun (EFE).- El PP de Andalucía ha urgido este jueves a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a "responder" porque la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que "dependía" de ella, es "la pieza angular de los escándalos de corrupción del Gobierno de (Pedro) Sánchez".

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, se ha manifestado así en la red social X tras conocerse que la UCO de la Guardia Civil registra la empresa Tubos Reunidos y ha pedido información a la SEPI por orden del juez Pedraz.

PUBLICIDAD

"¿Y de quién dependía la SEPI? De María Jesús Montero, la ministra que defendió y protegió a su presidente, Vicente Fernández, hoy imputado. Montero tiene que responder", ha señalado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y su fábrica de Amurrio y ha acudido a SEPI, en Madrid, para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. EFE

PUBLICIDAD